La excepción en la que el copiloto debe hacer el test de alcoholemia en vez del conductor: "Puede ir ciego y no pasa nada"

Todos sabemos lo que ocurre si en un control de alcoholemia el conductor da positivo. Además de la sanción que lleve aparejada la tasa dada en la prueba, los agentes pueden inmovilizar el vehículo si nadie puede hacerse cargo de él.

En muchos casos, la opción b es el copiloto... si tiene carnet de conducir y si está en condiciones. De no estarlo, no se le puede multar, porque no iba conduciendo.

¿Pero qué pasa si la persona que va en el asiento del copiloto sí es responsable del vehículo? Es el caso que plantea el creador de contenido de educación vial conocido como Víctor Vial.

Este profesor de autoescuela plantea una "pregunta de examen" a su alumna. Imagina que, cuando vamos dando clase, nos paran en un control de alcoholemia. ¿Quién tendría que realizar la prueba? ¿Tú, como conductora, o yo, como profesor?, cuestiona Víctor.

Su alumna parece tenerlo claro y elige la opción b), la del profesor. De inmediato, lo justifica, alegando que "yo todavía no soy conductora"... y efectivamente, así es, como confirma el profesor de autoescuela.

De inmediato, en la publicación de TikTok han aparecido dudas/reflexiones en las respuestas, como "entonces el alumno puede ir ciego a cubatas y no pasa ná", "¿si el profe da 0,0 y la alumna se ha tomado 3 tercios está todo bien?" o "o sea, puedo ir tomado y no me preocuparía".

También se repiten ideas como que lo ideal sería que lo hicieran los dos, alumno al volante y profesor, ya que es el primero el que tiene el control inicial del vehículo, por mucho que sea el profesional quien esté considerado como conductor.