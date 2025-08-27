Una joven de 24 años solo quería sacarse 30 euros vendiendo su vestido y acaba perdiendo más de 800 euros

Imagen de archivo de una chica joven fotografiando una camiseta para venderla en una plataforma de compras online.

Amy, una joven de 24 años de Queensland, fue víctima de una grave estafa cuando trataba de sacarse algo de dinero vendiendo uno de sus vestidos usados. La chica puso la prenda la venta por 35 dólares (30 euros) en la plataforma de reventa de ropa Depop, pero acabó perdiendo casi 1.000 dólares (más de 860 euros).

"Que me pasara a mí esta situación me pilló por sorpresa, ya que normalmente soy bastante consciente de ello y he ayudado a otros amigos a evitar estafas", cuenta Amy a ABC.net, pidiendo que no se revelara su apellido. No obstante, los expertos en ciberseguridad advierten que este no es un caso aislado, sino que este tipo de estafas son muy comunes.

El engaño comenzó cuando un supuesto comprador aceptó la oferta del vestido y pidió a Amy enviar un vídeo por Instagram para ver el producto. Minutos después, le envió una captura de pantalla afirmando haber transferido el dinero. Incluso le había añadido supuestamente 10 dólares adicionales para el envío. Entonces, llegó la estafa: el presunto comprador el envió un enlace y le dijo que debía "seguir las instrucciones del sitio para obtener el dinero".

Aunque la joven sentía que había algo "bastante extraño" en toda esta situación, confió en el proceso, ya que era su primera experiencia de venta en la aplicación. Al hacer clic en el enlace, fue redirigida a un formulario que imitaba la apariencia de PayPal e ingresó los datos de su tarjeta.

En cuestión de minutos, Amy observó cómo desde su propia aplicación bancaria un desconocido movía más de 13.000 dólares (más de 1.100 euros) entre sus cuentas. Aunque contactó inmediatamente con su banco, que logró bloquear la tarjeta, ya había perdido unos 950 dólares.

Aunque no fue culpa suya, la joven lamenta haber caído en la trampa al no seguir su propio instinto: "Sentí que algo iba mal y que debería haber confiado en mí misma".

Una amenaza creciente

Un portavoz de Depop ha reconocido que los estafadores intentan sacar a los usuarios de la plataforma, lo que ha calificado como un "problema de la industria". Ha reiterado que todas las transacciones deben realizarse dentro de la aplicación o del sitio web oficial, y ha recomendado nunca compartir información personal ni seguir enlaces externos.

"Recomendamos encarecidamente a quienes utilicen plataformas de pago en línea que utilicen las plataformas oficiales, que nunca compartan información personal con otros usuarios y que denuncien cualquier mensaje sospechoso directamente a través de nuestra herramienta de denuncia en la aplicación", afirma.

El servicio de apoyo cibernético IDCARE ha registrado más de 30 víctimas de etafas similares en Depop desde julio, con pérdidas promedio de 2.947 dólares (más de 2.500 euros). Kathy Sundstrom, representante de la organización, explica que más de la mitad de los afectados tienen menos de 25 años y son en su mayoría mujeres.

"No se trata realmente de que no sean ciberresilienciales, sino de que no esperan que esto suceda en una plataforma como Depop y no son conscientes de cómo se produce la estafa", señala.