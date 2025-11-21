La maleta de una difunta desata la guerra entre dos mujeres por la herencia: en su interior hay un 'tesoro'

Las herencias, por lo general, suelen causar algún que otro problema familiar, por culpa de un testamento poco claro, la percepción de una desigualdad o un mal equilibrio entre el reparto de bienes, entre algunos ejemplos. Es el caso de las protagonistas de nuestra historia, quienes se tendrán que ver las caras en los tribunales después de que la maleta de una difunta desatase una guerra familiar.

Todo comenzó en 2018, momento en el que la mujer falleció y su hermano, único heredero, recibió la herencia. Sin embargo, el hombre no pudo disfrutarla mucho, pues al poco tiempo también murió. Fue aquí donde entraron en escena las dos mujeres (esposa y cuñada del fallecido) quienes, se convirtieron en las únicas herederas.

Una de ellas recibió 5.000 euros y una maleta, la cual el hombre difunto le dijo en vida que era exclusivamente para ella. La sorpresa vino cuando al abrir la maleta se descubrió que la maleta también tenía 5.000 euros en efectivo. La cuñada, por su parte, recibió algunos de los enseres domésticos, joyas y pertenencias personales.

Sin embargo, tras enterarse del dinero oculto en el interior de la maleta, comenzaron los problemas, pues según criticaba la misma, los 5.000 euros no estaban incluidos en el testamento. Y es que, la mujer recibió en total 10.000 euros, mientras que según el documento solo debería haber recibido la mitad de esa cifra. Por ende, según defiende, ella también habría tenido el derecho a recibir parte de ese dinero.

El caso ha llegado a los tribunales, donde el juez ha recordado que el testamento determinaba solo una lista exclusiva nombrada por la fallecida podían entrar en su casa y que su hermano (también fallecido) no estaba en dicha lista. Por lo tanto, tal y como recoge The Guardian, "el juez concluye que los 5.000 euros no pertenecían al hermano de la fallecida, y por consiguiente tampoco a su cuñada. A la otra mujer se le permite quedarse con la maleta y el dinero".