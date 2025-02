La maleta sobrepasa por un centímetro: la aerolínea de la codicia les clava 270 euros y los deja en tierra

Para nadie es sorpresa que hay ciertas aerolíneas especialmente estrictas con las dimensiones y peso de las maletas. No han sido pocas las denuncias que numerosos usuarios y viajeros han elevado por redes sociales acerca del tratamiento de ciertas aerolíneas para con sus clientes, principalmente para la gran intransigencia aplicada respecto a determinados asuntos.

Una situación de este tipo la vivió una familia alemana que iba a viajar desde Palma a Milán. Según informaron, el arranque del viaje no fue ya el esperado: "Todo empezó de manera accidentada porque el vuelo llegó con casi tres horas de retraso", explicó Mirko E., padre de la familia, a MZ.

El vuelo salió definitivamente con tres horas de retraso, pero con un pequeño detalle: la familia de Mirko no formó parte de los pasajeros. El suceso ocurrió en el momento en que colocaron las maletas en los famosos y tormentosos medidores de equipaje. Al ubicar las cada una de las tres maletas en ellos, el tamaño de todas ellas sobrepasaba unos diez milímetros, es decir, un centímetro, algo a priori, imperceptible.

Este fue el motivo de la disputa. Según alegó la familia, siempre que habían viajado con Ryanair lo habían hecho con esas maletas, por lo que no entendían el supuesto cambio de criterio de la tripulación

Tras una larga y acalorada conversación, las azafatas no dieron su brazo a torcer, y exigieron a la familia el pago de 90 euros por maleta, lo que ascendía a un importe de 270 euros. Ante esta incómoda situación, Mirko exigió que llamaran a su superior, pero las azafatas se negaron. Entre tanto, el resto de pasajeros también apoyaron a la familia, lo que agravó más la situación.

Por último, y ante la imposición de la tripulación de abonar los 270 euros, Mirko accedió al pago pese a no estar de acuerdo, ya que no querían retrasar más su llegada al aeropuerto de Milán-Malpensa. Pero para su sorpresa, 'ya era tarde', y una de las azafatas les comunicó que no volarían en ese avión: "He decidido que no vais a volar hoy".

Este hecho enfureció más si cabe a la familia, que reclamó la identificación de la azafata, algo a lo que ella, según Mirko, se negó. Por último, el alemán aseguró que en el momento del cierre de puertas, la azafata le levantó el dedo corazón a modo de burla.

Pese a todo, la familia pudo volar en otro avión, eso sí, a un precio de mil euros, en un vuelo de la aerolínea Lufthansa, hasta Múnich. Todo esto provocó que Mirko borrara la aplicación de Ryanair de forma inmediata tras el incidente.

Ryanair se justifica

Sin embargo, la versión de la compañía parece ser algo distinta a la de la familia. Según informó una portavoz de la aerolínea, la familia de Mirko tenía una reserva de vuelo con una mejora prioritaria, por lo que el límite de equipaje era de 10 kg además de una mochila.

La portavoz afirmó que "debido a que el equipaje de mano excedía el tamaño máximo, se le pidió correctamente que pagara una tarifa regular en puerta por el equipaje", algo a lo que se negaron, y desde Ryanair afirman que por este comportamiento "el personal de la puerta de embarque se negó a permitirles embarcar en el vuelo".