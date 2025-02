La mayor plataforma para estudiantes en el extranjero se va a pique y esta española se convierte en la voz de miles de jóvenes: "Me han estafado"

La mayor plataforma para estudiantes en el extranjero se ha ido a pique y un española se convierte en la voz de miles de jóvenes al denunciar lo que ha ocurrido con sus documentos: "Me han estafado".

"Estoy flipando. En cuatro días, me voy a Australia, ¿vale? La agencia con la que voy, Growpro, ha quebrado, se ha ido a pique", ha explicado la usuaria @rachelneit en un vídeo que ha publicado en TikTok.

"A mí me están grabando. Han cerrado todo y ya no tengo acceso a la página donde estaban todos mis documentos, la visa, los papeles para entrar a estudiar", ha expuesto en el vídeo.

La joven ha asegurado que se está "poniendo en contacto con una chica que trabajaba allí". "No puedo acceder. No existe. Por suerte, me está ayudando y estoy consiguiendo los documentos que necesito. Estoy flipando", ha advertido.

La escena suma más de 15.000 me gusta en la plataforma y los comentarios se cuentan por cientos. Hay gente que ha compartido algunas recomendaciones, mientras que otros han asegurado que le han pasado lo mismo y casi mueren "del estrés". "Yo encontré una agencia muy buena que me ayudó con todo", han indicado.

La agencia de estudios en el extranjero GrowPro facturó 45 millones de dólares en 2023 y ha terminado cayendo en bancarrota, dejando a miles de estudiantes sin su dinero. Un colapso que ha iniciado en España un proceso legal de liquidación.