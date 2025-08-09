La Mezquita-Catedral de Córdoba reabre y recibe turistas tras el incendio de ayer

El incendio declarado este viernes en el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad

La Mezquita-Catedral de Córdoba ha reabierto este sábado con normalidad tras el incendio declarado en la noche del viernes, al parecer provocado por una barredora mecánica que se encontraba en una de las salas destinadas a almacén dentro del recinto.

El portavoz del Cabildo Catedralicio, José Juan Jiménez, ha confirmado a EFE que la apertura se ha realizado con normalidad, tanto para las visitas diurnas al monumento como para las subidas a la torre del Campanario.

El servicio de mantenimiento del edificio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984, ha trabajado en la limpieza durante la madrugada para que pudiera abrirse con normalidad.

Los visitantes podrán visitar la Mezquita-Catedral excepto la zona afectada por el incendio, que se encuentra acotada, y donde los efectivos del Servicio de Extinción del Ayuntamiento de Córdoba han trabajado durante toda la noche tras extinguirse el incendio pasada la medianoche.

El incendio se originó alrededor de las 21.15 horas entre la capilla del Baptisterio y la capilla del Espíritu Santo, en la ampliación que llevó a cabo Almanzor en el interior de la Mezquita-Catedral, y de ahí saltó a las cubiertas del edificio.

Este incendio es el tercero que sufre en su milenaria historia la Mezquita-Catedral, en la que solo ha registrado dos anteriores de los que se tengan constancia: el primero en 1910, hace 115 años, y el segundo en 2001.

Los bomberos trabajaban para sofocar el incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba EFE/ Salas

Juanma Moreno, "sobrecogido"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha declarado "sobrecogido" tras el incendio y ha expresado su deseo de que "el fuego haya provocado el menor daño posible".

En una publicación en su cuenta personal en la red social X, Moreno señala el trabajo desarrollado por los bomberos, por cuanto "tranquiliza que lo hayan podido controlar", además de que sigan trabajando para su extinción, que así se declaró pasada la medianoche. "Estamos muy atentos", ha proclamado el presidente andaluz.

De igual forma la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha reconocido en su cuenta en X estar "impactada" por las imágenes del incendio de la Mezquita, para indicar entonces que el suceso "nos ha sobrecogido a todos".

Montero ha señalado su "agradecimiento" por el trabajo de los bomberos, a quienes ha reconocido que "han podido controlar las llamas y evitar un mal mayor".