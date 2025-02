La mujer asesinada en Benalmádena (Málaga) pidió una orden de alejamiento que fue denegada

ESTHER GÓMEZ VIA EFE

La mujer asesinada en Benalmádena (Málaga), presuntamente a manos de su marido y en presencia de sus hijos, presentó en enero por primera vez una denuncia contra él y pidió una medida de alejamiento. Sin embargo, la jueza denegó la demanda, ya que, consideró que no se daban los presupuestos exigidos en la ley.

La víctima presentó la denuncia el pasado 21 de enero y relató haber sufrido amenazas, coacciones y vejaciones leves por parte de su presunto agresor, pero aseguró que no había sido maltratada físicamente, que únicamente le levantó la mano sin llegar a golpearla, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La denuncia se interpuso en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga y el procedimiento derivó en un juicio rápido señalado en el Juzgado de lo Penal número 12 de esta capital.

El juzgado denegó la orden de alejamiento con base en la valoración de riesgo recogida en el fichero VioGén, que consideró que el caso revestía un riesgo medio, según las fuentes. Los hechos denunciados por la víctima fueron considerados constitutivos de los delitos de amenazas, coacciones y de un delito leve de vejaciones.

La entidad del caso no requirió la apertura de diligencias previas o de un proceso sumarial y por ello se tramitó como un juicio rápido, han añadido las fuentes.

La mujer, Lina, de 48 años, llevaba un mes en el sistema VioGén pero no contaba con medidas de protección porque su caso estaba inactivo.

El arrestado, de 42 años, fue quien alertó este domingo, sobre las cinco de la madrugada, del incendio en su vivienda, pero cuando llegó la Policía lo encontró junto a los hijos fuera del inmueble y a ella dentro, fallecida y con signos de violencia.

Tras sofocar las llamas, los policías hallaron dentro de la vivienda a la víctima, con posibles signos de haber sido golpeada y estrangulada, aunque será la autopsia la que determine las causas de la muerte.

La fallecida y el presunto autor de su muerte mantenían una relación matrimonial desde hacía 11 años y habían tenido tres hijos, todos menores de edad. La mujer tenía un cuarto hijo nacido en 2006 de una relación anterior.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha informado de que la Policía Científica está recabando pruebas en el domicilio para determinar cómo han ocurrido los hechos.

Además, ha explicado que ella no denunció violencia machista y que fue ante algún altercado en enero cuando un familiar llamó a la Policía Local de Benalmádena, que se personó en la vivienda el 20 de enero. Al día siguiente se presentó la mujer en el juzgado y pidió la orden de alejamiento.

El juzgado, ante las pruebas que existían en ese momento y "alguna posible contradicción" de la víctima no determinó esa gravedad, según el subdelegado, quien ha abogado por seguir trabajando para mejorar el sistema VioGén y para que se conciencie a la sociedad y a las víctimas de la importancia de denunciar.

La Junta de Andalucía señala "posibles errores"

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha admitido este lunes que "se han podido cometer errores" en el caso, pero que, en cualquier caso, "hay un culpable que está detenido, que es quien ha matado a esa mujer" y que es "sobre el que tiene que caer todo el peso de la Justicia".

Nieto, tras lamentar el asesinato de la mujer, ha señalado que "las decisiones de los jueces" las adoptan "libremente, según sus mejores criterios y en cumplimiento de la legalidad", añadiendo, aunque no conoce "cómo se ha hecho" en este caso, que es "muy difícil establecer, en un problema de las dimensiones de la violencia de género, unas decisiones por parte de un juez que nos den el 100% de garantía de que esto no va a ocurrir".

De igual forma, según ha subrayado, "también tenemos que hacer un esfuerzo todos por no equivocarnos a la hora de señalar los culpables", pues "aquí hay un culpable que está detenido, que es quien ha matado a esa mujer, sobre el que tiene que caer todo el peso de la Justicia, y luego hay una serie de medidas que han podido no ser lo suficientemente eficaces, que se han podido cometer errores, pero no podemos equivocarnos a la hora de señalar a los culpables de una situación como la que hemos vivido aquí".

En consecuencia, "si se han producido errores, sea en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad" del Estado o "en el ámbito que sea, pues se tendrán que depurar y se tendrán que resolver", opinando Nieto que, de igual forma, no hay que quedarse "sólo en el lamento, que por supuesto lo tenemos por esa pérdida, sino también decir que España lidera la lucha contra la violencia de género".

Así, según ha resaltado el consejero andaluz de Justicia, "en España hemos puesto muchas más medidas que en cualquier otro país en esta lucha social en contra de ese tipo de violencia y a veces, por desgracia, no conseguimos que todo ese despliegue sea 100 por 100 efectivo y nos llega a una noticia tan triste y tan amarga como esa, como ver que otra mujer ha perdido la vida a manos de un ser inhumano, porque creo que cualquier ser humano, con un mínimo de humanidad, no puede cometer un delito como este".