La Polícia Local rescata a una mujer en Málaga y detiene a su pareja por tenerla encerrada en un trastero

Un grupo de agentes de la Policía Local de Málaga, como los que procedieron al arresto del sospechoso.

La Policía Local de Málaga ha detenido a un joven de 20 años por presuntamente retener a su pareja, una mujer de 30, en un trastero durante la madrugada del pasado martes, 19 de agosto, han confirmado fuentes locales a Europa Press. La víctima logró pedir auxilio enviando un mensaje de WhatsApp a una amiga en el que advertía de que estaba siendo retenida contra su voluntad y le pedía que alertara a las autoridades.

Tras el primer contacto, la mujer consiguió mandar un segundo mensaje con su ubicación exacta, lo que permitió a los agentes iniciar un operativo de búsqueda en el inmueble señalado. Sin embargo, en un primer registro de la zona, no lograron localizarla. Intentaron entonces comunicarse con ella por teléfono. Aunque la víctima no respondió verbalmente, sí descolgó la llamada y se la escuchaba llorando y rogando que la dejaran salir, lo que confirmó la gravedad de la situación.

Ante la sospecha de que la mujer pudiera encontrarse en peligro inminente, se activó al Grupo Operativo de Apoyo de la Policía Local para intervenir de manera urgente. Los agentes regresaron al edificio y, mientras revisaban de nuevo el garaje, percibieron murmullos y sollozos procedentes de los trasteros. Al llegar a la puerta de uno de ellos e identificarse como Policía, se preparaban para forzar la entrada cuando el sospechoso abrió desde dentro.

La mujer fue liberada en ese momento y, según las fuentes consultadas, presentaba signos de haber recibido varios golpes, por lo que inmediatamente fue trasladada a un centro hospitalario para ser atendida, mientras que el presunto agresor, de nacionalidad española, fue detenido acusado de retención ilegal y violencia física contra su pareja.