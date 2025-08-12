La protectora Burrolandia pierde a "dos o tres cabras" por el incendio en Tres Cantos

El presidente de la protectora Burrolandia en Tres Cantos, Dilfenio Romero, ha confirmado este martes que han podido salvar a casi todos los animales del recinto, que estaban "recogidos en una zona" tras el incendio, pero critica que anoche "no les dejaran pasar" a comprobar su estado.

"El fuego nos está haciendo mucho daño y no podemos entrar. Cuando entremos veremos si están quemados o qué ha pasado. Lógicamente estamos sufriendo por la vida de los animales", sentenció a Europa Press este lunes por la noche el presidente de la asociación.

Asimismo, Romero criticaba que "no se podía sacar" del recinto a los 72 burros, 4 caballos, cabras y una vaca watusi que forman parte de la protectora. "La Guardia civil no nos deja, estamos aquí bloqueados", sentenció ayer, a la vez que declaraba que "solo queda esperar, a ver si sale todo bien".

Finalmente, este martes por la mañana ya han podido acceder a las fincas y Burrolandia solo ha tenido que lamentar la pérdida de "dos o tres" cabras, según ha informado Dilfenio en directo a Telemadrid. Un caballo llamado Felipe también presenta el lomo ennegrecido y posibles quemaduras.

Burrolandia es una protectora animal sin ánimo de lucro fundada como Asociación Amigos de Burro en 1996, cuyo objetivo principal es evitar la extinción del burro y por consiguiente hacer todo lo que esté en su mano para la supervivencia y bienestar de los mismos.

Por otro lado, en la guardería canina Peludos al Agua, también en Tres Cantos, las llamas han pasado junto a la valla perimetral. Desde el centro han explicado que la limpieza del terreno y la ausencia de materiales inflamables han sido clave para que el fuego no se propagara: “Con una manguera seguimos el avance del incendio por la valla y vimos cómo pasaba de largo”.

A poca distancia de allí, la Residencia Canina Villa Liberty también pasó horas de incertidumbre. Su propietario ha confirmado que, “milagrosamente, todos los animales están bien”, aunque lamenta profundamente lo ocurrido.

“En mis 60 años de vida nunca había visto un incendio tan horrible. Es devastador para las personas, para el monte y para todos los seres vivos que lo habitan”, ha destacado