La "superplanta" biotecnológicamente modificada para purificar el aire interior 30 veces mejor que otras plantas

Una empresa biotecnológica parisina asegura haber creado una planta capaz de limpiar el aire de casa con una eficacia inédita. Bautizada como Neo P1, esta “superplanta” desarrollada por Neoplants promete filtrar contaminantes hasta 30 veces más que las plantas de interior tradicionales, como el popular poto o “pothos”. Detrás del proyecto hay un equipo de una veintena de científicos que lleva varios años investigando cómo convertir una planta común en un auténtico purificador natural.

El Neo P1 es, de hecho, una versión modificada genéticamente del pothos. A simple vista parece una planta corriente, pero su interior alberga un sofisticado sistema biotecnológico que le permite actuar de forma similar a un filtro HEPA, absorbiendo partículas y gases tóxicos del ambiente. Según Neoplants, esta especie de “planta del futuro” está diseñada para capturar y reciclar compuestos orgánicos volátiles (COV), sustancias invisibles presentes en el aire de casi cualquier vivienda.

Estos contaminantes —como el formaldehído, el tolueno, el xileno o el benceno— proceden de muebles, productos de limpieza, alfombras o pinturas, y pueden causar enfermedades cardíacas, respiratorias e incluso cáncer. Los responsables del proyecto aseguran que Neo P1 puede eliminar eficazmente estos compuestos, que suelen concentrarse en interiores hasta cinco veces más que en el exterior.

Tras una primera versión presentada en 2023, la planta ha sido rediseñada para mejorar su rendimiento y durabilidad. Actualmente se encuentra en su segunda fase de desarrollo, pero ya ha despertado un enorme interés entre los aficionados a la jardinería y los defensores de la sostenibilidad doméstica.

Eso sí, el precio no será para todos los bolsillos. Cuando salga al mercado, el Neo P1 costará 179 dólares, lo mismo que unas 30 plantas de pothos tradicionales. Además, se venderá con una maceta especial diseñada para optimizar la circulación del aire y mantener el equilibrio del microbioma del suelo, clave para su funcionamiento.

Neoplants también ha desarrollado una segunda versión, llamada Neo Px, basada en el “pothos reina de mármol”. Este modelo, más asequible (119 dólares), incorpora microorganismos biológicamente optimizados y un sistema de riego integrado. Incluye, además, unos concentrados denominados “Power Drops” que deben añadirse periódicamente al agua para mantener su eficacia.

La startup parisina, fundada en 2018, ha recaudado más de 20 millones de dólares para financiar su laboratorio de 12.000 metros cuadrados y seguir perfeccionando sus plantas “con propósito”. Su meta: aplicar la bioingeniería y la evolución dirigida para que las plantas no solo decoren los hogares, sino que también ayuden a combatir la contaminación del aire desde dentro de casa.