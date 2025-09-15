La última decisión de Grecia con los cazas F-35 desata la emoción en Ucrania en materia de fuerza aérea

El Ministerio de Defensa de Grecia está evaluando un cambio de estrategia en la modernización de su fuerza aérea. El diario griego Kathimerini informa de que, en lugar de seguir adelante con el plan para actualizar su flota de 38 cazas F-16 Block 50, el gobierno podría adquirir más unidades del caza furtivo F-35 de quinta generación.

Actualmente, Grecia ya encargó 20 F-35 por un valor aproximado de 3.000 millones de euros en julio de 2024, con una opción para adquirir 20 aviones adicionales. Sin embargo, Atenas ahora considera adelantar parte de esa opción con la compra de entre 8 y 12 unidades más, lo que implicaría un gasto estimado de entre 1.600 y 2.400 millones de euros. No obstante, estas aeronaves no llegarían antes de 2033.

La posible adquisición implicaría dejar sin efecto el proyecto para modernizar 38 F-16 Block 50 a la versión Block 52+/adv, plan que se había negociado desde 2020. Esta actualización se realizaría con componentes retirados de los actuales F-16 Block 52 que ya están siendo modernizados al Block 72, gracias a un contrato firmado en 2018. Aproximadamente 40 de estas aeronaves ya han sido actualizadas, y se espera que todo el proceso finalice en 2027.

En su momento, Grecia consiguió condiciones favorables para la modernización de los Block 50: un coste reducido de 1.900 a 900 millones de euros (23,7 millones por avión), con trabajos realizados por la empresa estatal Hellenic Aerospace Industry.

Sin embargo, los responsables de planificación militar en Atenas temen que completar la actualización del Block 50 hacia 2031 o 2032 resulte en una aeronave tecnológicamente obsoleta. Frente a este riesgo, el interés se desplaza hacia el F-35, una plataforma de quinta generación con capacidades avanzadas y una vida útil estimada de al menos 50 años.

Si finalmente se opta por los F-35, Grecia podría poner en venta parte de su actual flota: los 38 F-16 Block 50, así como los más antiguos 32 Block 30. Un país que estará muy atento a esta posible decisión será Ucrania. En 2024, ya se habló de una posible venta de estos últimos modelos a la Fuerza Aérea ucraniana, aunque por ahora las aeronaves se mantienen en servicio.

Cabe destacar que los F-16 usados, fabricados en los años 80, siguen teniendo demanda internacional. Países como Rumanía los han adquirido recientemente, mientras que la venta de unidades a Argentina llegó a provocar recortes en la ayuda militar a Ucrania.