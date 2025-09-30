La UME interviene en Ibiza ante la intensidad de las lluvias: el potencial daño "ha ido evolucionando"

Vista general de las calles anegadas en Ibiza debido a las intensas lluvias caídas este martes, que han dejado carreteras cortadas e inundaciones en distintos puntos de la isla

El Govern balear ha requerido este mediodía la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Ibiza debido a la peligrosidad de las intensas lluvias torrenciales que azotan al archipiélago. Así lo ha confirmado Protección Civil del ministerio de Interior, que además ha señalado que la intervención del mencionado cuerpo llega después de que el ejecutivo de las Illes Balears haya solicitado su respaldo en la reunión de las 13.00 horas de la Unidad de Valoración de Riesgos.

La isla de Ibiza ha acumulado en tan solo dos horas hasta 200 litros por metro cuadrado, según ha informado el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, tras la última reunión del comité técnico asesor.

En declaraciones a los medios, Gárriz ha señalado que el potencial de daño de la tormenta en Ibiza "ha ido evolucionando" y, aunque parecía que el fenómeno perdía fuerza y dada su estacionalidad, la situación ha tenido que ser reevaluada al comenzar a tener problemas con el drenaje.