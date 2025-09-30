Las lluvias torrenciales azotan Ibiza: rescatan a personas atrapadas en viviendas y vehículos

Los Bomberos están priorizando los rescates de personas atrapadas en vehículos y viviendas, ante la cantidad de incidencias registradas por el temporal de lluvias torrenciales que azota este martes a la isla. El Consell Insular ha señalado que las entradas a la ciudad desde Sant Antoni y Santa Eulària permanecen cerradas por las inundaciones, así como la E-10 y varias salidas.

En un comunicado, ha señalado que ha vuelto a cerrarse la rotonda de Muebles la Fábrica debido a inundaciones y apunta que se han registrado, además, varias interrupciones en el transporte público. Protección Civil ha enviado hoy a las 12.00 horas una alerta a todos los teléfonos móviles en la isla para avisar del riesgo grave de inundaciones ante las fuertes lluvias.

En la alerta se solicita a los ciudadanos que eviten desplazamientos y actividad en el exterior, que no se acerquen a torrentes, rieras ni zonas inundables ni permanezcan en zonas bajas y sótanos dada la peligrosidad de quedar atrapado por las corrientes. También se insta a subir a plantas superiores en caso de que entre agua en las viviendas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también ha pedido a los vecinos del archipiélago "precaución por posibles inundaciones y crecidas repentinas de cauces".

Central de bomberos saturada

El Consell ha subrayado en un comunicado que, en caso de emergencia, los vecinos deberán llamar al 112 debido a que la central de los Bomberos ya se encuentra saturada.Reitera, además, que se debe extremar la precaución, evitar los desplazamientos innecesarios, hacer caso de los avisos oficiales, y seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil y Emergencias.

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a alerta roja (riesgo extremo) el aviso para las islas de Ibiza y Formentera, donde podrían acumularse lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas.

De hecho, la Policía Local de Sant Antoni de Portmany ha llevado a cabo a primera hora de la mañana el desalojo preventivo del colegio Santísima Trinidad, afectado por inundaciones en las plantas bajas y algún desperfecto por filtraciones, afectando también a la instalación eléctrica.

Los técnicos municipales de Urbanismo están evaluando el estado de los desperfectos, registrados concretamente en la zona de la capilla, que ha quedado precintada, en un incidente en el que también han intervenido Protección Civil y los Bomberos de Ibiza para garantizar en todo momento la seguridad de los escolares y personal docente.

Una veintena de incidencias durante la noche

Durante la noche, la lluvia ha provocado la inundación de los pasos inferiores de la carretera del aeropuerto, que permanecen cortados y ha obligado a desviar el tráfico por los pasos elevados. También hasta las 7.20 horas ha estado cortada parte de la rotonda de Jesús, según ha informado el Consell de Ibiza.

Los Bomberos de Ibiza han gestionado durante la madrugada una veintena de servicios relacionados con la tormenta, la mayor parte de las intervenciones relacionadas con acumulaciones de agua en vía pública, viviendas, comercios y garajes de edificios residenciales.

Por otro lado, los servicios de Emergencias han recibido un aviso por derrumbe de yeso en un techo, que finalmente ha atendido la Policía Local al no presentar gravedad, y varios avisos de personas atrapadas en vehículos debido a balsas de agua en carretera, aunque sin daños personales o avisos por personas atrapadas ascensores. Durante la mañana varios equipos de bomberos siguen trabajando en distintos servicios de achique de agua.