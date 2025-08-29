Las personas con altas capacidades se hacen una breve pregunta para aclarar su mente y saber el significado del trabajo y la vida

Hacerse preguntas a uno mismo de vez en cuando es bueno. No solo porque permite parar a pensar en las acciones que día a día vamos haciendo, sino también porque permite detectar algunas cuestiones que puede que se nos pasaran por alto e incluso prevenir errores.

En este sentido, según afirman desde la prensa alemana, "las personas con un alto coeficiente intelectual utilizan una simple pregunta para pensar con más claridad y encontrar significado al trabajo y a la vida": "¿Por qué estoy aquí?".

Y es que, a veces, una pregunta tan sencilla como esta puede ayudar a encontrar o recordar el propósito que realmente tenemos, evitando caer en decisiones precipitadas de las que más tarde puede que te arrepientas. Además, esta cuestión puede ayudar a definir de mejor forma cuáles son nuestros valores y creencias.

Dicho con otras palabras, y tal y como recoge la misma publicación, "detenerse un momento y hacerse esta pregunta puede ayudarle a restablecer el equilibrio de sus emociones, recordar cuáles son sus verdaderas prioridades y ver con mayor claridad el camino por delante".

Cabe destacar que la respuesta a la pregunta (de carácter incluso filosófico y existencial) variará en función de las creencias, valores y ética de cada uno. También influirán cuestiones como la religión, la estética o la moral. Otras cuestiones existenciales que también son importantes de realizar son "¿Cuál es mi propósito?" o "¿Qué me hace feliz?".