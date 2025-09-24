Las tres noticias Huff que no te puedes perder este miércoles 24 de septiembre

Ha dicho "masacre" y también "devastación" en Gaza. También ha defendido el derecho de Israel a defenderse. El discurso del rey ante la ONU da para mucho análisis y muchas opiniones... Diego Alonso está tecelando sin parar para contarnos cuántas veces se ha 'mojado' el rey y por qué asuntos.

En la Asamblea también está presente Pedro Sánchez y sobre él os trasladamos una pregunta tras el runrún de estos días, del que hay cero pruebas pero mucho debate alrededor, de que pueda ser nominado al Nobel de la Paz. ¿Se lo merecería? En nuestra encuesta va ganando el ´'sí'... Vota si aún no lo has hecho.

Encuesta | ¿Crees que Pedro Sánchez se merece el Premio Nobel de la Paz? El debate ha prendido como la pólvora en las redes sociales, en medio de quienes defienden que la posición el presidente respecto a Palestina o Ucrania y entre las ironías de sus detractores. Pero, ¿vosotros qué opináis?

Y otro de los nombres del día es el de Michael Rapaport... si le veis la cara lo conocéis seguro por el mensaje que le ha dejado a Javier Bardem. Como dice Álvaro Palazón, su contundencia ha sido pocas veces vista.