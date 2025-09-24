Encuesta | ¿Crees que Pedro Sánchez se merece el Premio Nobel de la Paz?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo en el Congreso.

Desde el fin de semana, circula como la pólvora una suerte de hipótesis que ha adquirido múltiples formatos. Se ha planteado en serio, pero también se ha teorizado con la posibilidad en un formato irónico. ¿Podría ser el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, candidato y ganador del Premio Nobel de la Paz?

Todo parte de varias menciones, a escala internacional, que ensalzan y muestran como camino a seguir la posición española respecto del "genocidio" que una agencia independiente de la ONU ha determinado que Israel está practicando en la Franja de Gaza y en la Cisjordania ocupada.

Una postura del mandatario español y el Gobierno de coalición respecto del conflicto árabe-israelí a la que se suma la defensa de la integridad territorial y soberanía de Ucrania, incluso participando en las investigaciones de los posibles crímenes de guerra cometidos por Moscú, más allá del apoyo militar y la participación en las sanciones comunitarias.

Pero, ¿tú qué crees?, ¿se merece Sánchez recibir un galardón que han recibido otros mandatarios como el expresidente estadounidense Barack Obama o al que su homólogo actual, Donald Trump, le ha echado el ojo y se autopromociona constantemente? ¡Vota en nuestra encuesta!

(Pincha aquí si no puedes ver nuestra encuesta)