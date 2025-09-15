Las tres noticias Huff que no te puedes perder este lunes 15 de septiembre

100.000 personas se manifestaron en Madrid en la etapa final de La Vuelta a España, pero todo empezó con cinco. Son 'los cinco de Figueres' y con ellos prendió la mecha. El 27 de agosto, trataron de parar la carrera con banderas de Palestina y una pancarta y Álvaro Palazón nos trae su historia.

Es el tema del día... Carmen Rengel nos va a contar qué es el BDS, el movimiento que alienta luchas como la de La Vuelta y ya está en marcha una Huffetera especial de Héctor Juanatey.

También os estamos preguntando de qué lado de la historia os sentís más cerca, si del de los manifestantes o del de Isabel Díaz Ayuso, tras esa comentada estampa de su visita al equipo israelí. Estáis participando mucho, pero si falta tu voto, puedes dejarlo por aquí.

Gaza también ha estad presente en los Emmy, ahí tenemos a Javier Bardem con la palestina al cuello, pero tampoco os perdáis el discurso del protagonista de Adolescencia, o todos los looks de la alfombra roja.