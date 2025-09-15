ENCUESTA: ¿De qué lado de la historia estás más cerca?

Manifestantes en La Vuelta y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Las manifestaciones propalestinas que este domingo llevaron a la cancelación de la etapa final de La Vuelta a España, que iba a celebrarse por el centro de Madrid, llevaron a 100.000 personas a las calles, según Delegación de Gobierno. Los incidentes se saldaron con 22 policías heridos y dos detenidos y un fortísimo debate político.

Mientras muchas personas se posicionan del lado de los manifestantes —de hecho, Pedro Sánchez expresó explícitamente su "admiración" por ellos al defender una causa "justa" —, voces desde la oposición como las del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se han ido al extremo contrario.

Uno de los gestos más comentados ha sido también la de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que se desplazó a saludar a los integrantes del Israel-Premier Tech y se subió al coche del director de la Vuelta, Javier Guillén.

