Las tres noticias Huff que no te puedes perder este viernes 12 de septiembre

¡Os lo habéis currado! Os preguntábamos qué haríais con 2,5 horas libres a la semana de haberse aprobado la reducción de la jornada laboral y hemos recibido muchísimas respuestas... una palabra se ha repetido muchísimo: vivir. Seguimos abiertos a vuestros comentarios.

Sonado está siendo el mensaje de Miguel Tellado, del PP, tras el asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos... ha traído mucha cola en redes sociales, donde le ha respondido también Consuelo Ordóñez, cuyo hermano fue asesinado por Txapote. Está siendo de lo más leído del día... y aquí podéis leerlo vosotros.

