Hemos preguntado a nuestros lectores qué harían con 2,5 horas libres a la semana de no haberse tumbado la reducción de jornada laboral y las respuestas hablan por sí solas
Un tiempo nada desdeñable.
"Las horas que usted ha trabajado hoy se decidieron cuando el mundo de hoy era ciencia ficción. Y así seguirá, cortesía de PP, Vox y Junts". Son palabras de Aimar Bretos en Hora 25, de la Cadena SER, y muy compartidas por muchos tras lo vivido en el Congreso esta semana.
Los tres partidos de derechas tumbaron el proyecto estrella de Yolanda Díaz: reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Sumar y PSOE intentarán llevarlo de nuevo al hemiciclo, pero ahora toca empezar de cero la tramitación, por lo que esa reducción no será tangible en un horizonte a corto plazo.
De aplicarse, para el trabajador supondría ganar 2,5 horas libres a la semana recibiendo el mismo sueldo. En El HuffPost hemos querido saber a qué las dedicarían nuestros lectores en el caso de ser una realidad.
Muchos son los que nos han respondido y muchos son los que coinciden en una misma palabra. Basta repasar la lista para darse cuenta:
- Vivir
- Salir antes del trabajo para poder estar con mis hijos
- Descansar más
- Disfrutar de mi hijo
- Vivir
- Aprender a usar la IA, estar más con mi familia y amigos, descansar, ir más relajado y no corriendo
- Vivir
- Ganar menos dinero
- Estudiar
- Descansar
- Vivir más!!!!!
- Disfrutarme
- Pues aprovechar para tener más tiempo de calidad con mis niños
- Dedicarme a mi familia y a mí misma
- Estar más con mis hijos
- Tener un poquito más de vida libre
- Dedicarme a mi familia y a mis hobbies
- Dedicárselo a mi familia
- Descansar
- La compra
- Descansar
- Pedir reducción de jornada y no trabajar los viernes
- Salir a una hora normal y ser un poquito más feliz, me ayuda a conciliar al 100%
- Vivir
- Leer
- Descansar
- Podría recoger a mis hijos cada día del cole, que ahora no llego
- Pues dormir
- Vivir
- Tirarme a la bartola
- Vivir
- Disfrutar de la familia
- Disfrutar del día al aire libre
- Estar con mis hijas
- Vivir
- Conciliar mejor
- Vivir
- Dedicarlas a mi casa y a descansar
- Casa, descansar
- Simplemente, vivir!
- Leer, hacer la compra, ver a mis amigos, cocinar y dejar de comer precocinado
- Estar con mis hijos
- Poder estar tiempo con mi hija
- Vivir!
- Mucho
- Las tumban quien no las trabaja. Haría militancia social.
- Vivir
- Conciliación familiar
- Disfrutar de mis hijos
- Vivir
- Dedicarme tiempo para mí
- Ganchillo
- Acumularlas para tener más días de vacaciones como hacen en Francia
- Estudiar
- Vivir, evitar atascos, disfrutar de la vida, organizar mejor mi tiempo, dormir
- Vivir
Gracias a todos los que han participado y, si te apetece dejarnos tu respuesta, puedes hacerlo en los comentarios.