Hemos preguntado a nuestros lectores qué harían con 2,5 horas libres a la semana de no haberse tumbado la reducción de jornada laboral y las respuestas hablan por sí solas
Un tiempo nada desdeñable.

Una mujer saliendo del trabajo.Getty Images

"Las horas que usted ha trabajado hoy se decidieron cuando el mundo de hoy era ciencia ficción. Y así seguirá, cortesía de PP, Vox y Junts". Son palabras de Aimar Bretos en Hora 25, de la Cadena SER, y muy compartidas por muchos tras lo vivido en el Congreso esta semana. 

Los tres partidos de derechas tumbaron el proyecto estrella de Yolanda Díaz: reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Sumar y PSOE intentarán llevarlo de nuevo al hemiciclo, pero ahora toca empezar de cero la tramitación, por lo que esa reducción no será tangible en un horizonte a corto plazo.

De aplicarse, para el trabajador supondría ganar 2,5 horas libres a la semana recibiendo el mismo sueldo. En El HuffPost hemos querido saber a qué las dedicarían nuestros lectores en el caso de ser una realidad.

Muchos son los que nos han respondido y muchos son los que coinciden en una misma palabra. Basta repasar la lista para darse cuenta:

  • Vivir
  • Salir antes del trabajo para poder estar con mis hijos
  • Descansar más
  • Disfrutar de mi hijo
  • Vivir
  • Aprender a usar la IA, estar más con mi familia y amigos, descansar, ir más relajado y no corriendo
  • Vivir
  • Ganar menos dinero
  • Estudiar
  • Descansar
  • Vivir más!!!!!
  • Disfrutarme
  • Pues aprovechar para tener más tiempo de calidad con mis niños
  • Dedicarme a mi familia y a mí misma
  • Estar más con mis hijos
  • Tener un poquito más de vida libre
  • Dedicarme a mi familia y a mis hobbies
  • Dedicárselo a mi familia
  • Descansar
  • La compra
  • Descansar
  • Pedir reducción de jornada y no trabajar los viernes
  • Salir a una hora normal y ser un poquito más feliz, me ayuda a conciliar al 100%
  • Vivir
  • Leer
  • Descansar
  • Podría recoger a mis hijos cada día del cole, que ahora no llego
  • Pues dormir
  • Vivir
  • Tirarme a la bartola
  • Vivir
  • Disfrutar de la familia
  • Disfrutar del día al aire libre
  • Estar con mis hijas
  • Vivir
  • Conciliar mejor
  • Vivir
  • Dedicarlas a mi casa y a descansar
  • Casa, descansar
  • Simplemente, vivir!
  • Leer, hacer la compra, ver a mis amigos, cocinar y dejar de comer precocinado
  • Estar con mis hijos
  • Poder estar tiempo con mi hija
  • Vivir!
  • Mucho
  • Las tumban quien no las trabaja. Haría militancia social. 
  • Vivir
  • Conciliación familiar
  • Disfrutar de mis hijos
  • Vivir
  • Dedicarme tiempo para mí
  • Ganchillo
  • Acumularlas para tener más días de vacaciones como hacen en Francia
  • Estudiar
  • Vivir, evitar atascos, disfrutar de la vida, organizar mejor mi tiempo, dormir
  • Vivir

Gracias a todos los que han participado y, si te apetece dejarnos tu respuesta, puedes hacerlo en los comentarios.

Los tres partidos de derecha dan al traste con el proyecto estrella de Yolanda Díaz. Sumar y PSOE lo llevarán de nuevo al Congreso, pero toca empezar de cero en lo que respecta a su tramitación. De momento, Díaz pretende sacar adelante el registro horario digital sin pasar por las Cortes. 

12 septiembre
Elena Santos
Elena Santos
Elena Santos es redactora jefe de El HuffPost. Es licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid. Anteriormente ha trabajado en la Cadena SER, Terra y Cinco Días.