Hemos preguntado a nuestros lectores qué harían con 2,5 horas libres a la semana de no haberse tumbado la reducción de jornada laboral y las respuestas hablan por sí solas

"Las horas que usted ha trabajado hoy se decidieron cuando el mundo de hoy era ciencia ficción. Y así seguirá, cortesía de PP, Vox y Junts". Son palabras de Aimar Bretos en Hora 25, de la Cadena SER, y muy compartidas por muchos tras lo vivido en el Congreso esta semana.

Los tres partidos de derechas tumbaron el proyecto estrella de Yolanda Díaz: reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Sumar y PSOE intentarán llevarlo de nuevo al hemiciclo, pero ahora toca empezar de cero la tramitación, por lo que esa reducción no será tangible en un horizonte a corto plazo.

De aplicarse, para el trabajador supondría ganar 2,5 horas libres a la semana recibiendo el mismo sueldo. En El HuffPost hemos querido saber a qué las dedicarían nuestros lectores en el caso de ser una realidad.

Muchos son los que nos han respondido y muchos son los que coinciden en una misma palabra. Basta repasar la lista para darse cuenta:

Vivir

Salir antes del trabajo para poder estar con mis hijos

Descansar más

Disfrutar de mi hijo

Vivir

Aprender a usar la IA, estar más con mi familia y amigos, descansar, ir más relajado y no corriendo

Vivir

Ganar menos dinero

Estudiar

Descansar

Vivir más!!!!!

Disfrutarme

Pues aprovechar para tener más tiempo de calidad con mis niños

Dedicarme a mi familia y a mí misma

Estar más con mis hijos

Tener un poquito más de vida libre

Dedicarme a mi familia y a mis hobbies

Dedicárselo a mi familia

Descansar

La compra

Descansar

Pedir reducción de jornada y no trabajar los viernes

Salir a una hora normal y ser un poquito más feliz, me ayuda a conciliar al 100%

Vivir

Leer

Descansar

Podría recoger a mis hijos cada día del cole, que ahora no llego

Pues dormir

Vivir

Tirarme a la bartola

Vivir

Disfrutar de la familia

Disfrutar del día al aire libre

Estar con mis hijas

Vivir

Conciliar mejor

Vivir

Dedicarlas a mi casa y a descansar

Casa, descansar

Simplemente, vivir!

Leer, hacer la compra, ver a mis amigos, cocinar y dejar de comer precocinado

Estar con mis hijos

Poder estar tiempo con mi hija

Vivir!

Mucho

Las tumban quien no las trabaja. Haría militancia social.

Vivir

Conciliación familiar

Disfrutar de mis hijos

Vivir

Dedicarme tiempo para mí

Ganchillo

Acumularlas para tener más días de vacaciones como hacen en Francia

Estudiar

Vivir, evitar atascos, disfrutar de la vida, organizar mejor mi tiempo, dormir

Vivir

Gracias a todos los que han participado y, si te apetece dejarnos tu respuesta, puedes hacerlo en los comentarios.