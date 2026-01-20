Las urgencias por resolver en la búsqueda e identificación de las víctimas en Adamuz

El accidente de los trenes Iryo y Alvia en Adamuz deja ya 42 víctimas mortales. A media tarde de este martes se ha confirmado una nueva víctima, cuyo cuerpo ha aparecido entre los escombros de uno de los vagones del Alvia caídos fuera de las vías.

Los equipos de emergencias y desescombro no descartan la aparición de alguna víctima más, sin precisar el número, en un operativo que seguirá a pleno funcionamiento las próximas horas.

Desde este lunes, la Guardia Civil gestiona 43 denuncias por desaparición de personas tras el accidente, muchas de ellas tramitadas en las comandancias de Huelva, Sevilla, Madrid, Málaga y Córdoba, por ser los puntos de origen de los afectados.

En paralelo, crece el número de cuerpos trasladados al Instituto de Medicina Legal, donde el equipo de forenses está realizando las autopsias de urgencia a los fallecidos. Según el último informe del Centro Integrado de Datos, que ejerce de organismo de recepción y difusión de las informaciones oficiales, ya se han realizado 37 autopsias.

Sin embargo, el número de víctimas identificadas es muy inferior, dada la dificultad para analizar los restos mortales de muchos de ellos.. La Guardia Civil confirmaba, a primera hora del día, la identidad de diez de las personas fallecidas, si bien con el paso de las horas se han conocido al menos cuatro más.

De acuerdo con el Centro Integrado de Datos, la mayoría de las víctimas están siendo identificadas por las huellas dactilares, mientras los investigadores han trasladado algunas muestras de adn a un centro especializado de Madrid para avanzar en las labores de identificación.

En otro punto de información, la cifra de heridos sigue descendiendo. El último informe señala 37 heridos aún ingresados en centros hospitalarios, 9 de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos, si bien no se teme por la vida de ninguno de ellos.

Estos son los datos ya oficiales que conocemos, pendientes de nuevas actualizaciones por parte de las autoridades: