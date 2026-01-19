Las autoridades investigan 43 denuncias por desaparición, mientras avanzan las labores de identificación de los fallecidos en el accidente

Trabajos de los servicios de emergencia, este lunes sobre las vías a la altura de Adamuz

La dimensión de la tragedia por el accidente de los trenes Iryo y Alvia en Adamuz (Córdoba) sigue acrecentándose. La última comunicación oficial de las autoridades cifra en 40 los fallecidos, con más de 150 heridos, de los que permanecen en el hospital alrededor de 40. Sin embargo, los responsables temen que la cifra de víctimas crecen e informaban de "decenas" de pasajeros desaparecidos tras el accidente.

El Centro Integrado de Datos, responsable de la gestión de los informes de identificación, ha comunicado este lunes a última hora que son 43 las personas cuya desaparición ha sido denunciada de entre los 527 pasajeros que transportaban los dos trenes.

El órgano de naturaleza técnica se compone de una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En su nota del lunes por la noche también ha comunicado que el Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha recibido los cuerpos de 37 fallecidos. De ellos, los forenses han podido realizar 23 autopsias hasta primera hora de la noche.

Las identidades se irán conociendo en las próximas horas. No obstante, señalan fuentes del operativo, se espera que la mayoría de las víctimas sean identificadas por huellas dactilares, dado el estado de los cuerpos tras el impacto entre trenes y los golpes sufridos tras el choque.

De momento, apenas han podido conocerse las identidades de algunas de las víctimas. Entre ellas, cuatro miembros de una familia de Punta Umbría (Huelva); el periodista Óscar Toro y su pareja, la fotógrafa María Clauss; así como el maquinista del Alvia, un joven de Alcorcón; Samuel, policía nacional; dos vecinas de las localidades onubenses de Gibraleón y otras dos, madre e hija, de Isla Cristina.

Las 43 denuncias por desapariciones conocidas hasta el momento se han presentado en las comandancias de la Guardia Civil de Huelva, Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla, por ser estos los orígenes de las personas a las que se está buscando en un operativo iniciado el domingo por la noche.

Al respecto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, adelantaba en su comparecencia, que las labores de identificación de posibles víctimas en los vagones que salieron despedidos "van a ser lentas". En las últimas horas del lunes han estado trabajado equipos y maquinaria pesada para intentar adentrarse y levantar estos coches en busca de los desaparecidos dentro "e incluso debajo" de ellos.

Desde el Centro Integrado de Datos apuntan que solo pueden informar "de los fallecidos que han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal y no de las personas fallecidas que aún pueda haber en la zona del siniestro, puesto que no hay constancia de cuántas son".