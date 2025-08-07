Le quitan una multa por conducir a 130km/hora después de ver lo que su mujer estaba haciendo en el asiento del copiloto

Una señal que indica la presencia de un radar fotográfico en la carretera, en Saint-Manvieu-Norrey, Normandía, Francia.

Respetar la velocidad en carretera es esencial para evitar accidentes. Razón por la que existen leyes y sanciones tan estrictas para controlarlo. Sin embargo, hay situaciones que sirven de excepción, como la que vivió una pareja la madrugada del 12 de julio.

Ese día, poco antes de las 06:30 horas, un radar de velocidad en la circunvalación de Joué-lès-Tours, en el centro de Francia, captó a un vehículo circulando a 130 km/h, superando con creces el límite permitido. Damien , al volante, se dirigía a toda prisa hacia la maternidad Olympe-de-Gouges del Hospital Universitario Bretonneau de Tours.

"A bordo iba su pareja, Pauline, que estaba a punto de dar a luz", desveló la Policía Nacional de Francia en sus redes sociales. De hecho, aunque la pareja salió de casa pensando que le sobraba tiempo, "fue en su coche donde nació el pequeño Nino, sin esperar a llegar a la maternidad".

"Estábamos como en una burbuja. Ya no teníamos noción del tiempo", relataron los recientes padres a La Nouvelle République. Pauline se agarraba con fuerza a la manija del techo y al respaldo del asiento del conductor, mientras que Damien trataba de mantener el control para llevar a su pareja y a su hijo al hospital a salvo.

Finalmente, el hombre fue multado por exceso de velocidad, pero los agentes quisieron tener un buen gesto con él dadas las circunstancias. "Ante esta situación excepcional, y en vista de la absoluta urgencia del momento, se anulará la multa de 135€", confirmó la policía. "La seguridad vial sigue siendo una prioridad, pero algunas historias merecen ser tratadas con humanidad y discernimiento", añadió.

Los agentes tampoco perdieron la oportunidad de dar la enhorabuena a la pareja con un toque de humor: "Bienvenido a Nino, y felicidades a sus padres por este momento inolvidable inmortalizado... ¡por una cámara de velocidad!".