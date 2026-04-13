Leonard Cohen, cantautor y poeta: "Un pesimista es alguien que espera a que llueva, y yo me siento completamente empapado hasta los huesos"

Leonard Cohen fue antes poeta y filósifo que cantautor. De hecho, está inseparablemente unido.

Hay artistas que escriben canciones y hay artistas que escriben literatura con música de fondo. Leonard Cohen pertenece sin discusión al segundo grupo. Poeta antes que estrella, novelista antes que icono de culto, su obra convirtió la melancolía en un territorio habitable y la ironía en una forma de resistencia.

"Un pesimista es alguien que espera a que llueva, y yo me siento completamente empapado hasta los huesos". La frase no es solo una boutade brillante: resume su mirada lúcida sobre el dolor, la fe, el amor y la fragilidad humana. Cohen no temía la oscuridad; la exploraba.

La estética de la melancolía

Cohen hizo del escepticismo una forma de honestidad. Sus letras mezclan referencias bíblicas, erotismo, espiritualidad y desencanto político. No hay sentimentalismo fácil. Hay contradicción, deseo, culpa, redención.

En su universo no existe la pureza sin fisuras. La belleza convive con la imperfección. Como escribió en una de sus composiciones más célebres, siempre hay una grieta por la que entra la luz.

Canciones como Suzanne, Bird on the Wire o Famous Blue Raincoat consolidaron su figura como narrador de relaciones complejas y derrotas íntimas. Más tarde, Hallelujah (convertida en himno universal tras múltiples versiones) demostró su capacidad para fundir misticismo y deseo en una misma pieza.

Su último álbum, You Want It Darker, publicado semanas antes de su muerte, fue una despedida consciente: sobrio, espiritual y sereno.

Las frases más icónicas de Leonard Cohen

Cohen fue, ante todo, un orfebre del lenguaje. Estas son algunas de sus citas más recordadas:

"Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz".

"El amor no tiene cura, pero es la única medicina para todos los males".

"Actúa como si nunca estuvieras seguro".

"La poesía es simplemente la evidencia de la vida. Si tu vida arde bien, la poesía es solo la ceniza".

"Un pesimista es alguien que espera a que llueva, y yo me siento completamente empapado hasta los huesos".

Cada una condensa su filosofía: aceptación de la vulnerabilidad, ironía ante el sufrimiento y una espiritualidad sin dogmas.

De poeta a voz universal

Antes de convertirse en una figura esencial de la música contemporánea, Leonard Cohen fue, ante todo, un escritor. Nacido en 1934 en Montreal, cultivó durante años la poesía y la narrativa, un bagaje literario que marcaría de forma indeleble su manera de entender la canción.

El giro llegó a finales de los sesenta, cuando decidió trasladar esa sensibilidad al ámbito musical. Con Songs of Leonard Cohen inauguró un estilo propio: composiciones desnudas, casi ascéticas, sostenidas por una voz grave que parecía hablar al oído y por letras cargadas de simbolismo, espiritualidad y conflicto interior.

Desde entonces, su trayectoria se desplegó como un continuo diálogo entre música y literatura. A lo largo de cinco décadas, su obra no solo resistió el paso del tiempo, sino que amplió su alcance hasta convertirse en referencia transversal para distintas generaciones.

El reconocimiento institucional (con su entrada en el Rock and Roll Hall of Fame en 2008 y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2011) no hizo más que poner nombre a una evidencia: su legado pertenece tanto al cancionero popular como al canon literario.