Isaac Asimov, escritor y filósofo: "Las personas que creen que lo saben todo son una gran molestia para aquellos que sí lo sabemos"

Isaac Asimov durante una firma de libros en la Quinta Avenida de Nueva York, en 1987.

Se da la paradoja de que, cuanto más sabia es una persona, más humilde en su conocimiento parece ser, menos cree que sabe. Isaac Asimov, uno de los hombres renacentistas modernos, fue uno de ellos, a pesar de que su frase pueda resultar prepotente. Era más bien ironía y una crítica a los que creen saber más de lo que realmente saben.

Asimov fue mucho más que un autor de ciencia ficción. Bioquímico de formación, profesor universitario y uno de los mayores divulgadores científicos del siglo XX, publicó más de 500 libros. Defendía la educación científica y denunciaba el antiintelectualismo. La frase "Las personas que creen que lo saben todo son una gran molestia para aquellos que sí lo sabemos" es un aviso irónico.

La cita critica la arrogancia intelectual… desde una arrogancia fingida. Es un recurso clásico: exagerar para evidenciar el problema. Y sigue vigente en una época donde la sobreinformación convive con la desinformación.

El pensamiento de Asimov sobre conocimiento e ignorancia

Asimov sostenía que el conocimiento exige humildad. En sus ensayos defendía que la ciencia no es una colección de verdades absolutas, sino un proceso de revisión constante. Su visión era clara: la ignorancia no es el problema; el problema es la convicción inamovible sin base.

En libros como The Roving Mind o The Relativity of Wrong insistió en una idea clave: estar equivocado no es lo mismo que estar totalmente equivocado. Hay grados. Y la ciencia avanza corrigiendo errores.

Seamos precisos, como lo era Asimov

¿Realmente dijo esa frase? No existe constancia documental sólida de que esa cita aparezca en una obra concreta de Asimov. No figura en sus ensayos más conocidos ni en entrevistas ampliamente archivadas.

Esto no significa que no la dijera nunca, pero no hay referencia exacta (libro, artículo o conferencia) que permita confirmarlo con rigor académico.

Aunque la autoría exacta sea dudosa, la idea sí conecta con la visión que Asimov expresó en muchas ocasiones. Él fue muy crítico con el antiintelectualismo y con la falsa equivalencia entre opinión y conocimiento experto.

Por ejemplo, en un artículo publicado en 1980 en Newsweek, escribió una reflexión ampliamente documentada: "There is a cult of ignorance in the United States, and there has always been. [...] Anti-intellectualism has been a constant thread winding its way through our political and cultural life" ("Existe un culto a la ignorancia en Estados Unidos, y siempre lo ha habido…").

