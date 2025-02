Lidl gana una batalla legal para montar su primer negocio de ocio nocturno

La cadena de supermercados de origen alemán, Lidl, acaba de ganar una batalla legal ante el Tribunal Supremo después de que un juez desestimase una apelación contra el visto bueno a la empresa de una licencia provisional para poder abrir un pub dentro de su tienda en Dundonald, situado a las afueras de Belfast. Según defiende el tribunal, "el hecho de que la solicitud sea novedosa no es una razón para rechazarla".

El caso surgió cuando Philip Russell Ltd, un competidor que gestiona varios locales sin licencia en la región, impugnó la concesión de una licencia provisional a Lidl, argumentando que el supermercado no había demostrado que existiera una insuficiencia de bares con licencia en las cercanías. Sin embargo, el juez Colton falló a favor de Lidl, subrayando que, aunque la solicitud era novedosa, no había razón para rechazarla únicamente por esa singularidad.

Lidl había obtenido en 2020 un permiso de obras para construir una sala de grifos en la tienda de Dundonald, con un plan para gastar 410.000 libras esterlinas en acondicionar un pub en el espacio. El objetivo era crear un local de ocio nocturno que se integraría dentro del supermercado, junto a su zona de ventas. El juez reconoció que la zona había experimentado un aumento en la población adulta y que, aunque el nuevo pub no cubriría toda la demanda, sería una opción válida y beneficiosa para la comunidad.

Este fallo llega después de que Lidl hubiera sido previamente rechazado en una solicitud similar. No obstante, la cadena insistió en que estaba comprometida con el proyecto y en que el pub sería rentable. El tribunal destacó que la empresa había demostrado que el negocio tendría viabilidad económica y que, de no ser rentable, la licencia caducaría automáticamente.