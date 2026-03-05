'La Mafia se sienta a la mesa' deberá cambiar su nombre en España tras perder una batalla legal en Italia

La cadena de restauración 'La Mafia se sienta a la mesa' estudia poner un recurso de alzada después de que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), estime la solicitud de la nulidad de la marca después de una iniciativa promovida desde la Embajada de Italia en España.

La resolución no es firme, por lo que cabe imponer recurso de alzada, posibilidad que la compañía se encuentra estudiando, según han dado a conocer en un comunicado de prensa, donde han señalado que "no existen precedentes en España" y han recordado que su marca ha sido "registrada y renovada" en diferentes ocasiones durante más de dos décadas.

Según la OEPM, la denominación comercial de la cadena de restauración es "contrario tanto al orden público como a las buenas costumbres", según una resolución adelantada por el diario 'Expansión', donde el organismo estima la solicitud de nulidad de marca realizada por Italia.

En este contexto, el propietario de Ditaly ha reiterado que en varias ocasiones ha intentado mantener un "diálogo directo" con el embajador italiano que impugnó la marca para explicar el origen y el sentido del nombre, sin que dichas solicitudes hayan sido atendidas.

"A lo largo de estos años hemos intentado explicar en numerosas ocasiones el origen y el significado de nuestro nombre y no hemos tenido la oportunidad real de hacerlo. Sin embargo, no vamos a entrar en confrontaciones hacia interpretaciones negativas sobre el nombre de la marca", han asegurado fuentes de la compañía.