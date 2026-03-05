Hasta 80.000 euros: estos países europeos sí cobran a sus compatriotas por las repatriaciones de Oriente Medio

El golpe que EEUU e Israel comenzaron a propinarle el sábado a Irán todavía sigue provocando consecuencias, algunas de ellas inesperadas. Además de ver los primeros quiebres en la alianza entre estadounidenses e israelíes, en la Unión Europea se están recuperando debates que parecían olvidados. Por ejemplo: si hay que ayudar a los compatriotas en el extranjero.

En España este debate no ha estallado con tanta intensidad, al menos por el momento. Sí es cierto que el caso de Ofelia Hentschel, concursante de MasterChef 9, resonó en múltiples medios: la joven estalló en redes con su famoso "no paguéis impuestos" tras denunciar que, durante las primeras de conflicto, "italianos y franceses ya estaban recibiendo respuesta de sus embajadas". "La española no habla", criticaba. Finalmente, Exteriores ya ha iniciado las extracciones.

Pero el debate de ayudar o no a los compatriotas en el extranjero y en situaciones de emergencia sí está cobrando fuerza en otros países europeos como Francia o Alemania. Si bien tanto Francia como Alemania y España comparten una legislación comunitaria, son las normas nacionales de cada estado las que determinan en qué circunstancias se pueden reclamar los gastos por posibles repatriaciones.

Evacuaciones por hasta 80.000 euros

España, por el momento, ha optado por evacuar a los españoles en la zona mediante aviones militares. Es la misma medida que ya están adoptando otros países de su entorno, si bien no todos los ciudadanos comunitarios están corriendo por el momento la misma suerte.

Por ejemplo, una familia francesa de cuatro personas permanecía estos días encerrada en un hotel de Dubái. Si querían volver a Europa tendrían que correr con los gastos de un vuelo comercial, lo que disparaba el coste. "Pensamos en salir desde Abu Dabi porque está solo a una hora, pero los vuelos nos costarían 28.000 euros. No podemos", lamentaba la madre en declaraciones a la televisión francesa TF1.

El Ministerio de Exteriores galo, de hecho, detalla que los costes por una repatriación, incluso por "enfermedad grave o accidente", puede "ascender a hasta 80.000 euros". Los medios de comunicación alemanes, por su parte, indican que los vuelos de repatriaciones de sus compatriotas en Oriente Medio "no son gratuitos", pero abre la puerta a la intervención de las aseguradoras. ¿El problema? Las coberturas solo se aplicarían en vuelos comerciales, y las evacuaciones no lo son.

"Que hubiesen contratado un seguro"

Mientras que en España el debate ha estado más centrado en el papel de Exteriores, la conversación en Francia o Alemania ha puesto más énfasis en el papel que debe tener el estado ayudando a personas que se encuentren fuera en situaciones como las vividas estos días en Oriente Medio. La legislación española es clara: todo español tiene derecho a la protección consular, indistintamente de dónde esté su residencia fiscal.

La polémica ha llegado hasta el punto de que una tertuliana francesa, Barbara Lefebvre, de extrema derecha, manifestó explícitamente e un programa de radio que el regreso de los ciudadanos franceses de Oriente Medio no debería cargarse al erario público. "No. El Estado francés ni mis impuestos deberían financiar sus vuelos de regreso. (...) Que hubiesen contratado un seguro".

En el caso de muchos turistas franceses, el vuelo de Dubái a Omán más el vuelo desde este último país a Francia cuesta 680 euros por pasajero. Los repatriados deberán afrontar esa factura ya cuando lleguen a casa.

Qué dice la legislación

España, por su parte, no ha anunciado si trasladará los costes de las evacuaciones a los turistas. No se espera que lo haga: hay precedentes por los que Exteriores no lo ha hecho, a pesar de que cuenta con el amparo de la Orden Ministerial 154/2022 que las ayudas de protección y asistencia consulares en el extranjero.

Sucedió en octubre del año pasado. La flotilla a Gaza compuesta por varios españoles acabó interceptada por la armada israelí a pocos kilómetros de su costa. Tras un tiempo en cárcel, finalmente los integrantes de aquella iniciativa acabaron siendo liberados y contaron con un viaje en vuelo civil y después en avión militar desde Atenas hasta España.

En aquel caso Exteriores adujo que no le repercutirían los costes de la operación por tratarse de españoles "en situación de vulnerabilidad extrema". Ese es el concepto que contempla la citada Orden Ministerial para exonerar a los ciudadanos españoles de hacerse cargo de los costes de su regreso a casa. Es de esperar que ahora suceda lo propio. Aunque en Francia y en Alemania no suceda igual.