Hallan el cuerpo del segundo desaparecido en Alhaurín el Grande: ya son tres los fallecidos por el temporal

Labores de búsqueda de un joven que con su moto ha sido arrastrado por el agua en el arroyo de la Cañada, en el término municipal de Íllora, cuando pretendía cruzarlo

El cuerpo sin vida del segundo desaparecido por el temporal de lluvias en Alhaurín el Grande (Málaga) ha sido localizado este lunes en las tareas de búsqueda que se desarrollaban a lo largo del río Fahala.

El cuerpo ha sido hallado en este río, ya en el término municipal de Cártama, según ha confirmado el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, antes de su discurso en un acto de partido.

El hombre viajaba junto a otra persona en un vehículo que fue localizado en la mañana del domingo volcado en el cauce del río Fahala. No se tenía noticias de ellos desde el sábado por la noche. El primer cadáver apareció durante la búsqueda de ayer y el segundo, finalmente, este lunes.

Ya son tres los fallecidos son por el fuerte temporal que provocó en la madrugada del domingo desalojos e inundaciones en la provincia de Málaga y que ha avanzado este domingo por el sureste y este peninsular, afectando sobre todo a la Comunidad Valenciana, Murcia, Granada y Almería, donde ha habido avisos naranjas y rojos en algunas zonas.

El otro fallecido es un motorista desaparecido el domingo tras cruzar el arroyo de la Cañada en Íllora (Granada).

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del suceso y activó un operativo especial de búsqueda, el cadáver del joven ha aparecido este lunes de madrugada a unos tres kilómetros del punto en el que desapareció.

Mensajes de alerta en Valencia

La situación más complicada ha estado en la Comunidad Valenciana, donde la Generalitat ha enviado dos mensajes Es_Alert a los móviles de toda la provincia de Valencia para advertir del riesgo de inundaciones, y el temporal deja unas precipitaciones acumuladas que superan los 230 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas en varios observatorios del sur de la provincia de Valencia.

La Guardia Civil ha desalojado de forma preventiva a 38 vecinos de La Pobla Llarga (Valencia) que residen junto al barranco de Barxeta, por riesgo de desbordamiento, y ya han regresado a sus domicilios los vecinos del municipio alicantino de Benferri que habían sido desalojados por precaución. En Alicante se han desbordado varios barrancos en la rambla del río Vaca (comarca de La Safor) y de Abanilla, en Orihuela.

Por otro lado, una tromba de agua ha sacudido la provincia de Murcia desde la madrugada, alcanzando gran intensidad entre las 9:00 y las 12:00 de esta mañana en la vega del Segura.

Además, varias mangas marinas han causado daños en barcos, terrazas de bares y mobiliario urbano en Puerto de Mazarrón, donde entre las 5 y las 6 de la tarde han sido aspirados toldos, sillas, mesas, vallas, velas y piezas de las embarcaciones atracadas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este domingo a los ciudadanos mantener la "máxima precaución" ante las fuertes lluvias y el temporal que afecta al país.

Y la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha contactado con los presidentes de la Comunitat Valenciana, Andalucía y Región de Murcia y se ha puesto a disposición "para atender cualquier necesidad".

La inestabilidad continuará hoy en el área mediterránea

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé este lunes una transición hacia un tiempo anticiclónico en la Península y Baleares en una jornada en la que cinco comunidades autónomas estarán en riesgo (alerta amarilla) por lluvias, tormentas y nieblas.

En concreto, en Andalucía Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana estarán en alerta por lluvias. Las alertas se activarán en Almería, Murcia, Alicante, Castellón, Valencia, Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca. Algunas de estas precipitaciones estarán acompañadas de tormenta, como en Castellón, Valencia, Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca.

Además, Salamanca, Valladolid y Zamora estarán en riesgo por nieblas, que reducirán la visibilidad a los 100 metros, y pueden ser engelantes.

La Aemet prevé una transición hacia un tiempo anticiclónico en la Península y Baleares. No obstante, aún perdurará la inestabilidad en regiones mediterráneas, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, ocasionalmente con tormenta y granizo, que se prevén fuertes y persistentes, incluso localmente muy fuertes, en regiones de la Comunidad Valenciana, siendo probable también intensidades fuertes en Baleares y litorales de Murcia y Almería, sin descartar los de Cataluña. Tenderán en general a cesar y a abrirse claros.

Las precipitaciones podrán ser en forma de nieve en las montañas del extremo este y de Mallorca por encima de 1.400/1.800 metros, pudiendo bajar localmente a los 1.200 metros al principio en la Ibérica sur. La Aemet señala que no se esperan precipitaciones en el resto de la Península, si bien sí abundante nubosidad baja con una tendencia por lo general a despejar a lo largo del día. Únicamente en el extremo occidental y Cantábrico predominarán los cielos poco nubosos o despejados. En Canarias, cielos nubosos con posibilidad de algún chubasco ocasional en las islas montañosas tendiendo a despejar.

Nieblas matinales en interiores de Galicia y del tercio este peninsular, alto Ebro y ambas mesetas, previéndose más densas y persistentes en el centro y oeste de la Norte donde podrán ser engelantes.

En cuanto a las temperaturas, se prevén ascensos en las máximas en el tercio sur peninsular y entornos de montaña del resto, con probables descensos en las zonas de niebla anteriormente citadas de la mitad norte peninsular, y pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en la mayor parte del país. Se darán heladas débiles en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular y en sierras del sureste, llegando a moderadas en montañas incluso localmente fuertes en Pirineos.

Por último, soplará viento flojo en la mayor parte del país, con intervalos moderados en litorales mediterráneos. Predominio de la componente sur en el Cantábrico y Galicia y las componentes norte y este en el resto rolando a poniente en el Estrecho y Alborán.

Tráfico, vuelos y metros afectado

Un total de trece carreteras secundarias permanecían cerradas pasadas las ocho de la tarde del domingo, nueve de ellas en Valencia, dos en Almería, una en Córdoba y una en Girona.

Las intensas lluvias han provocado además este domingo el desvío de 9 vuelos desde el Aeropuerto de Manises, en Valencia, y permanece cortada la línea 1 de metro en Godella y la 2 entre Paterna y Llíria.