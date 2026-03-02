Multas de 500 euros en esta isla de Italia a los turistas que lleven estos objetos encima

La idílica isla de Capri, situada en la bahía de Nápoles, es uno de los destinos más exclusivos y fotografiados de Italia. Cada año recibe alrededor de 2,7 millones de turistas atraídos por sus paisajes, su ambiente glamuroso y su historia ligada a celebridades y estrellas de cine.

Sin embargo, más allá del lujo y las postales de ensueño, existe una normativa poco conocida que puede costar cara a quienes la ignoren. Por eso, es importante que antes de viajar a cualquier destino, a parte de hacer un itinerario con los museos, monumentos y actividades, los turistas conozcan bien las normas del lugar que van a visitar

Desde que lo anunció el Ministerio de Medioambiente y Seguridad Energética en 2019, la isla, concienciada con el medioambiente, prohíbe los plásticos de un solo uso y contempla multas de hasta 500 euros para quienes incumplan la norma. La sanción puede aplicarse tanto a residentes como a turistas.

¿Qué objetos están prohibidos?

La ley afecta a artículos cotidianos que muchos viajeros llevan en su mochila sin pensarlo dos veces. Están prohibidas las bolsas de plástico, vasos, cubiertos, pajitas, botellas de agua e incluso los palitos removedores de café fabricados con este material.

Uno de los puntos más llamativos es que las autoridades pueden sancionar con hasta 500 euros a quien sea sorprendido bebiendo de una botella de plástico de un solo uso. Aunque la medida lleva varios años en vigor, sigue sorprendiendo a numerosos visitantes que desconocen la existencia de esta regulación.

La prohibición se dirige especialmente a bares y restaurantes, limitando la venta y distribución de estos productos. No obstante, el verdadero foco de las multas suele estar en los excursionistas que llegan en ferry desde Nápoles y traen consigo su propia botella de agua.

Una “trampa” para los excursionistas

La mayoría de los turistas que visitan Capri lo hacen en excursiones de un solo día. Llegan por la mañana y regresan por la tarde, muchas veces sin informarse en profundidad sobre las normas locales. En ese contexto, llevar una botella de agua comprada previamente puede convertirse en un problema inesperado.

Expertos del sector, como responsables de la firma John Mason International Movers, advierten de que la norma sigue pillando por sorpresa a muchos viajeros. Su director ejecutivo, Simon Hood, explicó al medio Express UK que las autoridades están cada vez más preocupadas por el impacto del turismo masivo en el medio ambiente y en la población local. “Puede parecer excesivo, pero tiene buenas intenciones”, señala Hood, recordando que la medida busca frenar la acumulación de residuos en una isla con recursos limitados.

Mejor prevenir que pagar

Capri ha estado históricamente asociada al lujo, las celebridades y el turismo de alto nivel. Sin embargo, el crecimiento constante del número de visitantes ha obligado a replantear el modelo. Las autoridades consideran que reducir los residuos plásticos es fundamental para proteger el entorno natural y la calidad de vida de sus habitantes.

Aunque la prohibición afecta principalmente al comercio local, son los turistas quienes más fácilmente pueden incumplirla sin saberlo. Una simple botella de plástico no biodegradable puede convertirse en una multa de 500 euros. Las autoridades recomiendan optar por alternativas reutilizables, como botellas metálicas o de materiales sostenibles.