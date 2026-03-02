Un economista revela hasta qué edad tendrán que trabajar los españoles para poder comprarse una vivienda

Un hombre metiendo las llaves en la cerradura de una vivienda y abriendo la puerta.

El mercado de la vivienda está prácticamente imposible para la amplia mayoría de los españoles. Los alquileres están disparados y el precio de la vivienda continúa subiendo a un ritmo desbocado.

La vivienda es el mayor problema para los españoles. Así lo señalan un 42,8% de los españoles, según el último barómetro del CIS. El economista Santiago Niño Becerra ha hablado sobre esta cuestión en La Ventana, dejando un dato muy poco esperanzador.

"El famoso 30%, que siempre sale como una especie de porcentaje mágico que si considera lo adecuado para acceder una vivienda... es un porcentaje al que llegó el antiguo banco de Vizcaya hace como 40 años", ha empezado señalando en la SER.

Una vez "aclarado esto", el economista catalán ha hecho un apunte demoledor. "Una persona tendría que trabajar hasta los 80 años para comprarse una vivienda", sostiene Niño Becerra, quien seguidamente ha aportado una explicación más profunda.

"Es absurdo"

Para el economista y colaborador habitual de La Ventana, este hecho es "absurdo", pues una familia tendría que dedicar durante 63 años "el 30% de sus ingresos" para poder comprar una vivienda.

"Esto quiere decir que si una persona empieza a trabajar a la edad legal, esa persona va a tener que estar ingresando hasta los 80 años o así", asegura Niño Becerra. Una afirmación que ha secundado Carles Francino, asegurando que desgraciadamente "es lo que hay".

El drama de la vivienda

Precios en máximos históricos

Alquiler récord : El precio medio del alquiler cerró 2025 con una subida del 8,5%, alcanzando un máximo histórico de 14,7 euros/m². En ciudades como Madrid y Barcelona, el coste supera ya los 20 euros/m².

: El precio medio del alquiler cerró 2025 con una subida del 8,5%, alcanzando un máximo histórico de 14,7 euros/m². En ciudades como Madrid y Barcelona, el coste supera ya los 20 euros/m². Compraventa al alza: El precio de la vivienda aumentó un 13,1% en 2025, situándose en 2.230 €/m², la cifra más alta desde que se tienen registros (1995).

El "ahogo" financiero de los hogares

Tasa de esfuerzo : Un español medio debe destinar el 47% de su sueldo bruto solo a pagar el alquiler. En la Comunidad de Madrid, este esfuerzo se dispara hasta el 71%.

: Un español medio debe destinar el 47% de su sueldo bruto solo a pagar el alquiler. En la Comunidad de Madrid, este esfuerzo se dispara hasta el 71%. Límite de seguridad: Estos datos duplican la recomendación financiera estándar, que sugiere no dedicar más del 30% de los ingresos a la vivienda para mantener la estabilidad económica.

Emergencia para la juventud