Plus Ultra y Venezuela: las claves del interrogatorio del PP a Zapatero en el Senado 

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparece este lunes 2 de marzo en el Senado después de que el Partido Popular, que ostenta la mayoría absoluta en la cámara, le citara para declarar en la comisión del caso Koldo. Sin embargo, el interrogatorio no sólo se centrará en las presuntas mordidas que rodean a miembros del Partido Socialista, como José Luis Ábalos, sino que el principal partido de la oposición también tratará de preguntar sobre Venezuela y la relación de Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro.

Comparecencias pasadas, de Sánchez a Cerdán

Se trata de una nueva comparecencia de un peso pesado del partido del puño y la rosa. Antes también pasaron por la Cámara Alta Pedro Sánchez o Santos Cerdán, pero ahora se trata de la primera vez que un expresidente se enfrenta a la bancada popular en los duelos que propician desde hace meses para desgastar al Ejecutivo. Además, aprovecharán la captura que llevó a cabo Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro a principios de años para preguntar acerca de sus relaciones con Venezuela, lugar en el que ha pasado los últimos años asesorando y apoyando la paz en el país.

La comisión fue creada para analizar las responsabilidades políticas derivadas del caso Koldo —la trama de presuntas irregularidades en la compra de material sanitario—, pero su objeto se ha ido extendiendo a otras decisiones adoptadas en ese mismo contexto temporal. Entre ellas figura el rescate de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas, que recibió 53 millones de euros del fondo de apoyo a empresas estratégicas gestionado por la SEPI en 2021. Pero no sólo, durante la campaña electoral de los últimos comicios de Aragón, el PP citó a Francisco Salazar, acusado de acoso sexual por militantes socialistas, para desfavorecer la campaña de Pilar Alegría, que habría comido con él cuando ya se conocían las denuncias aunque la candidata aseguró que era "una comida estrictamente personal".

La razón de la citación

El PP ha defendido en los últimas semanas la citación de Zapatero al considerar necesario aclarar si mantuvo contactos o desempeñó algún papel en relación con el rescate de la aerolínea con fondos procedentes de Venezuela a través de Francia, Italia o España.

La oposición sostiene que el expresidente habría tenido vínculos personales y profesionales con personas relacionadas con la compañía aérea y que esos contactos podrían resultar relevantes para entender el contexto en el que se adoptó la decisión. Entre ellos, empresario y asesor de Plus Ultra, Julio Martínez, y su relación estrecha con el socialista con el que salía a correr de forma recurrente y que, según información publicada por El Debate se habrían reunido instantes antes de que se produjera la detención de Martínez.

Desde el entorno del exjefe del Ejecutivo se ha negado cualquier intervención en el procedimiento administrativo y se ha insistido en que la concesión de la ayuda respondió a criterios técnicos. "Realizo en mi actividad privada la prestación de servicios, creo que es un derecho, solo faltaría, que ejerzo, y que están absolutamente conforme a la legalidad", aseguraba Zapatero que apuntaba a que su relación con la aerolínea era "nula".

Ataques populares

"Sánchez se rodeó de comisionistas, corruptos, acosadores y conseguidores. Ahora ya hablamos también de un expresidente como José Luis Rodríguez Zapatero, que podría estar implicado en uno de los entramados más opacos que rodean al actual Gobierno", afirmó la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, al anunciar la citación hace unas semanas.

La comisión también prevé interrogarle sobre sus relaciones con Venezuela. En los últimos años, Zapatero ha actuado como mediador en distintos procesos políticos en ese país y ha mantenido interlocución con el entorno del presidente Nicolás Maduro. Sectores de la oposición consideran que esa actividad internacional podría guardar conexión indirecta con el rescate de Plus Ultra, aerolínea que operaba rutas con Caracas, y pretenden esclarecer si existió algún tipo de influencia o interés cruzado. Dicho esto, los populares no perderán oportunidad de consultar sobre la actualidad política más allá de la que concierne exactamente al caso.

Aunque la comparecencia no tiene consecuencias judiciales directas, sí posee un evidente alcance político que es uno de los principales puntos de la intencionalidad del PP para haber mantenido tanto tiempo la comisión. El Senado buscará depurar posibles responsabilidades políticas y fijar un relato sobre la gestión de los fondos públicos durante la pandemia, mientras añade contenido extra que pueda desgastar al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. Para el PP, la presencia de Zapatero permite ampliar el debate hacia lo que considera una red de relaciones que trasciende el caso inicial; para el PSOE, en cambio, la citación responde a una estrategia de desgaste basada en insinuaciones sin respaldo probatorio.

Zapatero vs Partido Popular

Sin embargo, ahora y ante la Cámara Alta, se encuentra un pistolero del viejo oeste, un político que ha respaldado su discurso ante las situaciones más adversas. Zapatero supondrá todo un reto para el principal partido de la oposición que tratará que el disparo no le salga por la culata y que la narrativa del interrogatorio no acabe siendo dominada por el expresidente del Gobierno. Algo que no sería la primera vez que sucede.

La sesión de este lunes, por tanto, se presenta como un episodio relevante en la pugna parlamentaria en torno al caso Koldo y al rescate de Plus Ultra, con Venezuela como telón de fondo y con el foco puesto en el papel público que el expresidente ha mantenido tras abandonar La Moncloa en sus diferentes facetas. Zapatero además es el único presidente de la historia del Ejecutivo al que no le rodean casos de corrupción, con lo que el PP tratará de manchar ese currículum.