Alquila una villa por 9.500 euros al mes, el inquilino se marcha, pero deja a deber más de 90.000 euros
Una batalla legal que convierte una villa de lujo en una pesadilla.

Sandra Hernández Jiménez
Las coloridas fachadas de la Place Isnard en Vallauris, Francia.

Alquilar una vivienda, incluso cuando todo parece estar bien atado sobre el papel, no siempre es garantía de tranquilidad. Detrás de contratos firmados y promesas de pago pueden surgir retrasos, desacuerdos y situaciones que tensan la relación entre propietario e inquilino. En ocasiones, lo que comienza como una simple incidencia termina convirtiéndose en un conflicto de grandes dimensiones con procesos judiciales que se alargan en el tiempo.

Esto es lo que ha ocurrido recientemente en Vallauris, donde una espectacular villa de diseño contemporáneo, alquilada por 9.500 euros al mes, ha terminado en los tribunales después de que su subarrendatario abandonara la vivienda dejando una deuda que supera los 90.000 euros. Lo que prometía ser un arrendamiento tranquilo en una de las zonas más exclusivas del sur de Francia se ha transformado en una batalla legal marcada por acusaciones cruzadas y un importante perjuicio económico para la propietaria.

El conflicto se remonta a septiembre de 2025, cuando se firmó el contrato de subarriendo amueblado. Según la propietaria, el acuerdo contemplaba el pago íntegro de las cantidades adeudadas antes de la entrega de llaves, pero el ingreso nunca llegó a materializarse. A pesar de ello, y tras recibir la promesa de una transferencia inminente, permitió que el inquilino se instalara en la vivienda, tal y como recoge Midi Libre. Desde entonces, la deuda fue creciendo mes a mes hasta rebasar los 90.000 euros.

Un procedimiento judicial largo

La villa consta de dos plantas, cuatro dormitorios, cada uno con baño en suite y acceso a la terraza, un gimnasio, una terraza en la azotea y un jardín con piscina y cocina de verano, diseñado para ofrecer un ambiente de lujo. Pero la llegada del subarrendatario, que solo ha pagado dos meses de fianza y una factura de la luz, ha convertido esta villa de ensueño en una auténtica pesadilla.

Ante esta situación, la propietaria inició un proceso judicial para recuperar la renta y obtener el desahucio del inquilino, convencida de que era la única vía para frenar el perjuicio económico y recuperar el control de su vivienda tras meses de impagos y promesas incumplidas. "Fue un grave error", confiesa la mujer, explicando que había comprobado la solvencia del inquilino con su banco antes de entregarle las llaves.

El inquilino explicó que su imposibilidad de pago inmediata se debía a la falta de fondos disponibles en ese momento. También declaró haber descubierto fugas de agua y señales de humedad en la villa, enfatizando que su prioridad era la seguridad y estabilidad de su familia. Dos versiones enfrentadas que ahora deberán resolverse en los tribunales, mientras el caso reabre el debate sobre las garantías y riesgos que, incluso en el mercado del lujo, pueden acompañar a un contrato de alquiler.

Sandra Hernández Jiménez
