Los cuatro videos más impactantes de las protestas propalestinas en La Vuelta

La etapa final de la Vuelta Ciclista a España en Madrid se ha visto marcada por incidentes que obligaron a la intervención de los antidisturbios y a un cambio de recorrido de última hora.

En la zona del Paseo del Prado, a la altura de Atocha, varios grupos de manifestantes propalestinos irrumpieron en el trazado, lanzando vallas de contención y botellas, lo que generó momentos de gran tensión justo cuando el pelotón se disponía a entrar en la capital. La policía respondió con cargas para dispersar a los concentrados.

La organización anunció alrededor de las 17:30 horas una modificación inesperada del recorrido, que finalmente evitó el paso por el centro de Alcobendas y condujo a los ciclistas por una ruta alternativa.

Sin embargo, finalmente, ante la imposibilidad de garantizar la seguridad, la dirección de la carrera optó por dar por cancelada la última etapa. Estos son los momentos más impactantes, en vídeo, de las protestas propalestinas en la jornada de hoy:

Los manifestantes celebran la suspensión de la etapa de La Vuelta



Barricadas en la fuente de Neptuno



Roto el circuito de Callao a Gran Vía: vallas por el suelo, los manifestantes ya ocupan la carretera



Gran multitud de voces de manifestantes propalestinos en el Paseo del Prado: "¡Palestina vencerá!"