Los españoles no suelen topar en los bosques con el hongo que se es más sabroso que los boletus

En los bosques europeos, incluido España, es poco común encontrar el boleto aterciopelado (Xerocomus subtomentosus), un hongo que muchos recolectores valoran por encima del popular boletus por su sabor más delicado y aromático. Este hongo, de sombrero marrón oscuro y textura aterciopelada, crece principalmente bajo pinos y abetos en bosques de coníferas y mixtos.

Aunque puede pasar desapercibido, el boleto aterciopelado es fácil de reconocer por sus poros amarillentos que se tornan azules al dañarse, y su pulpa cremosa y firme que no cambia de color al cortarla. Su temporada de recolección va de julio a noviembre, con la mejor cosecha en septiembre y octubre, cuando las temperaturas del bosque bajan.

Este hongo es muy apreciado en la cocina: es ideal para freír, guisar o encurtir y conserva muy bien su sabor tras el secado, aunque se recomienda secarlo en trozos grandes para evitar que se rompa. Sin embargo, es importante no confundirlo con otros hongos similares, como el boleto moteado, que puede ser tóxico si no se cocina adecuadamente.

Como con todos los hongos silvestres, se aconseja consumir el boleto aterciopelado con precaución y bien preparado, especialmente para quienes tienen digestiones delicadas.

Otros hongos populares en la gastronomía

Además del boleto aterciopelado, otro hongo muy apreciado en la gastronomía es el boletus edulis, conocido popularmente como porcini o cèpe. Este hongo se distingue por su robusto sombrero marrón y su grueso pie blanco, y es famoso por su sabor intenso y textura carnosa.

Se utiliza ampliamente en platos de alta cocina, desde risottos y sopas hasta guisos y salsas. Su aroma profundo y terroso lo convierte en un ingrediente muy valorado, especialmente en la cocina italiana y francesa.