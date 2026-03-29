Los geólogos no dan crédito: una partícula 100.000 veces más energética que cualquier cosa producida en un colisionador atravesó el Mediterráneo y nadie sabe de dónde vino

En febrero de 2023, una "bala cósmica" cruzó las aguas del Mediterráneo a la velocidad de la luz. Según informa el diario estadounidense The New York Times, se trataba de una partícula subatómica conocida como neutrino, que viajaba por las profundidades transportando la "impresionante cantidad" de 220 peta-electronvoltios de energía. Esta partícula era más de 100.000 veces más energética que cualquier otra producida en colisionadores en la Tierra.

Esta curiosa e inesperada presencia fue detectada por un nuevo observatorio submarino conocido como el Telescopio de Neutrinos del Cubo Kilométrico (KM3NeT) y a los astrofísicos les ha costado dislucidar los motivos de la brutal cantidad de energía que poseían. Algunos, de hecho, han propuesta alguna explicación "realmente ambiciosa". "esta bala cósmica proviene de un agujero negro en erupción, un objeto tan denso que ni siquiera la luz puede escapar de su grave".

En la publicación, se recuerda que en 1974, el físico teórico Stephen Hawking calculó que los agujeros negros se filtran y eventualmente explotan, liberando energía que había estado sepultada durante siglos en una especie de mini-réplica del Big Bang. Pero nadie lo ha visto suceder nunca. Según cálculos de Hawking y Bernard Carr, su asistente en ese momento, esos agujeros negros deberían estar explotando justo ahora.

"Lo que descubramos depende de lo que haya ahí fuera", asegura David Kaiser, profesor de física e historia de la ciencia, consultado por diario estadounidense. Este profesional que lidera un grupo que estudia las perspectivas de estos llamados agujeros negros primordiales. Por su parte, Michael Baker, físico de partículas de la Universidad de Massachusetts, determina que "tenemos un dato real que necesitamos explicar, pero ahora mismo no sabemos explicarlo".

"Una nueva fuente astrofísica"

Shirley Weishi Li, física de la Universidad de California, asegura en conversación con el medio de comunicación que "nuestros resultados indican que el evento KM3NeT probablemente sea la primera observación de una nueva fuente astrofísica".

En esta línea, el equipo dirigido por el doctor Baker, publicó en la primavera de 2025 que cuando el agujero negro explotó, se encontraba en "erupción", "liberando no solo partículas conocidad, sino también partículas desconocidas por la ciencia".

Por su parte, el doctor Kaiser, aseguró que si los agujeros negros primordiales eran la explicación de la tanto buscada materia oscura, "los científicos deberían esperar que ocurran unas 40 explosiones de agujeros negros cada año en cada año cúbico luz cerca de la Vía Láctea". De este modo, uno de esos agujeros negros habría producido el neutrino mediterráneo, pero su teoría tenía un 8% de éxito.