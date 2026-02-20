El 'agujero negro' descubierto por la NASA en la Antártida el doble de grande que Madrid donde el mar se hunde 130 metros ya tiene explicación científica

Existe un "agujero de gravedad" de grandes dimensiones en la Antártida que, hasta ahora, era un gran misterio para la comunidad científica y que provocaba que el nivel del mar fuese casi 130 metros más bajo. Sin embargo, gracias al trabajo de un grupo de científicos de la Universidad de Florida, por fin se ha resuelto esta incógnita.

El motivo por el que la gravedad es más debil en el este punto (conocido como Geoide Antártico Bajo), situado concretamente en el Mar de Ross (donde el material del manto de la Tierra es menos denso que en otras zonas, lo que reduce la gravedad), no es otro que los movimientos bastante lentos de rocas que ocurrieron hace millones de años, según recogen ahora este estudio, publicado en la revista científica Scientific Reports.

"Hace 70 millones de años, una época en la que los dinosaurios todavía vagaban por la Tierra, se acumularon rocas menos densas debajo del continente helado y debilitaron la fuerza de la gravedad. El agujero (...) comenzó siendo pequeño antes de crecer rápidamente en fuerza entre 50 y 30 millones de años atrás, creando la extraña depresión océanica que vemos hoy", explican en el Daily Mail.

No es el único agujero gravitacional en el planeta

Al contrario de lo que se puede pensar, si nos desplazaramos hacia el espacio y observaramos a nuestro planeta desde allí, la figura que apreciariamos no sería como la de una canica uniforme, sino más bien como una patata llena de ojos (pequeños agujeros o depresiones). Esto ocurre debido a que la gravedad no es uniforme debido a la distribución desigual del material debajo de la superficie.

Y, aunque ya se sabía desde hace varias décadas atrás que las anomalías gravitacionales forman depresiones en el océano, se desconocía cómo y por qué se forman a cientos de kilómetros de la superficie. Por lo menos, hasta ahora.

Cabe destacar que el Geoide Antártico Bajo no es el único agujero gravitacional masivo en la Tierra. También está la "baja geoide del Océano Índico", donde la gravedad es tan baja que los niveles de agua descienden 103 metros por debajo de sus proximidades.