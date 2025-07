Los incendios de Ibi (Alicante) y Navaluenga (Ávila) se expanden sin control en una ola de fuegos por el calor extremo

El fuego vuelve a arrasar los campos españoles. Al menos tres incendios sacuden en estos momentos el país: uno en Ibi (Alicante), en Navaluenga (Ávila) y otro en Maqueda (Toledo). Los dos primeros cuentan con nivel 2, mientras que el último aún mantiene el nivel 1. Las causas, por ahora, de todos ellos se desconocen.

Los tres incendios siguen al declarado este jueves en Méntrida (Toledo), que ha afectado a 3.200 hectáreas y que ya está perimetrado al 100 %, aunque se trabaja para evitar la reactivación del fuego, ya que se espera una situación climatológica adversa, con viento y calor.

Incendio en Ibi (Alicante)

El calor extremo, con temperaturas de 37 grados centígrados, y un ambiente muy seco, del 11 por ciento de humedad, han contribuido a avivar las llamas del incendio forestal en el término de Ibi (Alicante), donde operan casi una decena de medios aéreos y se ha pedido la ayuda de la UME.

Según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), en el entorno del incendio se han observado vientos de 21 kilómetros por hora con rachas que alcanzan los 50, lo que sumado al calor y a la baja humedad ha favorecido la propagación de las llamas.

El incendio se ha detectado por primera vez a las 13.12 horas en la zona del paraje San Pascual, un paraje cercano al parque natural de la Font Roja, espacio que había sido desalojado de campistas, voluntarios y visitantes como medida de precaución antes de que el incendio llegara a ese enclave.

Vista general del incendio forestal declarado en una zona rural del termino municipal de Ibi (Alicante) en el que ya son nueve los medios aéreos que operan para tratar de atajarlo y se incorporarán a esta tareas efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos. EFE/María Requena

Las llamas han provocado una intensa humareda visible en un amplio radio en el interior de la provincia de Alicante y que ha teñido de color anaranjado alguna población cercana al foco del incendio.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha lanzado un aviso especial para la jornada de este viernes, el sábado y el domingo de riesgo extremo de incendios forestales en la Comunitat Valenciana por las condiciones climatológicas, y ha recordado la recomendación de extremar la vigilancia y seguridad y de prestar atención a los avisos

El incendio ya ha entrado en el parque natural de la Font Roja, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos. En estos momentos, según las mismas fuentes, trabajan para combatir las llamas "diez medios aéreos" y "unos cuarenta medios terrestre con cien efectivos".

🚒 Temperaturas de 37 grados con el 11% de humedad en el incendio forestal de Ibi (Alicante) pic.twitter.com/xOnmfXInFp — EFE C. Valenciana (@EFE_CValenciana) July 18, 2025

Incendio en Navaluenga (Ávila)

Mientras tanto, en el término municipal de Navaluenga (Ávila), también se ha producido un incendio, que ha obligado a desalojar, como medida de precaución, una veintena de casas de la urbanización El Quejigo y del perímetro exterior de la población.

El alcalde de Navaluenga, Armando García, ha confirmado a EFE estas primeras medidas contra un fuego cuyo origen se desconoce, declarado pasadas las 14 horas de este viernes en un paraje natural conocido como La Chinita, de gran valor ornitológico, y que a esta hora tratan de controlar hasta diez hidroaviones entre otros medios.

Las adversas condiciones meteorológicas, en forma de viento, no ayudan a someter las llamas por parte de diez brigadas de refuerzo de incendios forestales (BRIF), cuatro cuadrillas terrestres, ocho agentes medioambientales y cuatro vehículos autobomba.

El fuego ha arrasado monte bajo en forma de encina, matorral y pasto, ha afectado a varias instalaciones agroganaderas mientras que otras, más cercanas a este pueblo de 2.100 habitantes, están siendo custodiadas por vehículos de bomberos.

Todo ello ha obligado a la Junta de Castilla y León a declarar este incendio en el máximo nivel de riesgo dentro de sus dos escalas (IGR y SIT), e incluso pasadas las 16 horas, cuando el viento soplaba en dirección al pueblo, el alcalde lanzó un mensaje por la red social X para convocar voluntarios con ropa larga y utensilios para practicar cortafuegos.

"Todo aquel que pueda, que venga a la Plaza del Ayuntamiento con ropa de manga larga, palas, azuelas"

"Todo aquel que pueda, que venga a la Plaza del Ayuntamiento con ropa de manga larga, palas, azuelas", decía el aviso. No obstante, transcurridas cuatro horas —dos desde el momento de máxima tensión— el alcalde ha lanzado un mensaje de tranquilidad debido a que el viento ha virado en dirección norte: "En este momento, si no cambia el aire, va en dirección norte y hay menos peligro". Tanto las causas del fuego como el número de hectáreas afectadas no han podido ser determinadas.

Incendio en Maqueda (Toledo)

Finalmente, en Maqueda, un dispositivo compuesto por siete medios terrestres y seis medios aéreos, con 41 personas que se encuentran trabajando en las labores de extinción del fuego, declarado este viernes en la localidad. El incendio ha sido declarado de nivel 1 debido a la posible afección de bienes de naturaleza forestal, tal y como detalla el perfil oficial del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla- La Mancha.

El fuego ha sido detectado sobre las 17:00 horas por un vigilante fijo, según indica el sistema Fidias de información de incendios forestales de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, aunque aún se desconoce el tipo de terreno al que afecta.

Incendio en Méntrida (Toledo)

Respecto al incendio de ayer declarado en Méntrida (Toledo), los servicios de extinción siguen actuando en el incendio forestal declarado este jueves en Méntrida (Toledo), que ha afectado a 3.200 hectáreas y que ya está perimetrado al 100 %, aunque se trabaja para evitar la reactivación del fuego, ya que se espera una situación climatológica adversa, con viento y calor.

La evolución del incendio, que ya está en nivel 1 en Castilla-La Mancha, aunque se mantiene en nivel 2 en la Comunidad de Madrid, es favorable, y en estos momentos quedan focos de "escasa magnitud" que están controlados por medios terrestres.

Según un informe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) al que ha tenido acceso EFE, los trabajos se centran también en evitar la reactivación del incendio sobre la urbanización Calypo Fado, en Casarrubios de los Montes (Toledo).

También se vigila una nave con material pirotécnico, que se encuentra a 400 metros de la línea de flanco derecho cola del incendio, así como una posible reactivación del frente que pueda afecta a la localidad madrileña de Navalcarnero.

Durante la madrugada, se levantaron las medidas de confinamiento decretadas este jueves, mientras que la urbanización Calypo Fado recupera la normalidad después de una noche de miedo en la que las llamas han afectado a alguna vivienda. El Infocam calcula que el incendio ha afectado a 30 casas, la mayoría jardines, con daños externos, pero no internos dentro de los domicilios. Dos cisternas del Canal de Isabel II han sido desplazadas hasta esta urbanización, que ha pasado la noche sin luz ni agua.

Por su parte, la localidad de Méntrida también atraviesa horas de "calma tensa" a la espera de ver cómo evoluciona el incendio, según ha explicado en declaraciones a EFE el alcalde, Alfonso Arriero. En esta localidad, el casco urbano no ha resultado afectado porque durante la jornada del jueves el viento sopló en dirección contraria y alejó el humo del pueblo, con dirección a Madrid.

También se recomendaron medidas de seguridad para los vecinos de Navalcarnero, a quienes se aconsejó permanecer en sus casas, en la medida de lo posible, y evitar desplazamientos a la zona del incendio.

El fuego, que ha quemado más de 3.000 hectáreas de pasto y terreno agroforestal y forestal, se originó en Méntrida, pero avanzó hacia las localidades madrileñas de Navalcarnero y Villamanta, lo que obligó a desalojar a unas 50 personas como medida preventiva.