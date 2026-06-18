Los investigadores coinciden: la catástrofe del submarino Titan se debió a fallos en el diseño y al "sesgo de confirmación"

El submarino Titan implosionó en junio de 2023, provocando la muerte de sus cinco ocupantes. OceanGate, la empresa responsable, ofrecía viajes para observar los restos del Titanic.

Ahora, el informe oficial de las autoridades canadienses concluye que la catástrofe fue consecuencia de graves fallos de diseño y problemas culturales dentro de la compañía.

Además, la investigación considera que los responsables de la empresa se dejaron llevar por el "pensamiento de grupo" y el "sesgo de confirmación". Esto les llevó a ignorar los riesgos a los que se estaban enfrentando.

OceanGate perdió las comunicaciones con el Titan a las dos horas de que arrancase la expedición. Los cinco ocupantes murieron de manera instantánea. Las autoridades de Canadá apuntan a una cadena de fallos como principal explicación del suceso.

Errores de diseño en el Titan

La causa principal son los graves defectos de diseño. Sobre todo en el casco del submarino, elaborado con fibra de carbono, un material que ha sido poco probado para inmersiones a gran profundidad.

"Nunca se probaron las propiedades del casco tal como fue construido para asegurar que cumplieran con las especificaciones teóricas del diseño, y su construcción no siguió las prácticas de ingeniería estándar", apunta la investigación.

El Titan estaba construido en base a un diseño "novedoso", según la investigación, y no se probó adecuadamente antes de su uso comercial.

El informa señala que "la empresa desconocía cuánto tiempo se mantendría seguro el casco al ser utilizado repetidamente para inmersiones a la profundidad del Titanic, y no identificó ni mitigó los riesgos clave asociados a su operación".

Además, hubo un uso poco eficaz de los datos de monitorización del submarino.

Problemas culturales en la empresa

Pero no toda la culpa recae en el diseño o la ingeniería del submarino. Los investigadores advierten que la propia cultura empresarial de OceanGate también jugó un papel crucial.

El "pensamiento de grupo" y el "sesgo de confirmación", en palabras del propio informe, desempeñaron un papel relevante dentro de la empresa.

Los responsables de OceanGate cometieron errores como evitar cuestionar decisiones clave, minimizar los riesgos reales o ignorar las advertencias internas.

Esta mentalidad impidió reconocer los peligros del diseño. OceanGate no era consciente del peligro que conllevaba visitar los restos del Titanic en un submarino con tantos problemas.

La conclusión del informe es que el desastre fue evitable, siempre y cuando se hubiesen llevado a cabo pruebas suficientes y con una cultura empresarial menos cerrada.