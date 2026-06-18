Una experta en protocolo sentencia lo que ha hecho "Trump con los deditos al firmar el acuerdo"

El presidente Trump, en el momento en que se dispone a firmar el acuerdo entre EEUU e Irán para poner fin a la guerra que iniciaron EEUU e Israel.

Es lo más comentado a uno y otro lado del charco. No, no es una referencia al océano Atlántico, sino al auténtico maremoto de críticas que está cosechando el presidente estadounidense Donald Trump al trascender el acuerdo suscrito con las autoridades iraníes para poner fin a la guerra que iniciaron unilateralmente EEUU e Israel —actor que convenció y arrastró a la Casa Blanca a una guerra total que tenía como objetivo hacer caer a los ayatolás—.

Todo el mundo se hace la misma pregunta, ¿cuál es realmente la diferencia entre lo cerrado esta madrugada y el pacto realizado por la Administración Obama, el mismo que Trump ya rompió durante su primer mandato? Lo cierto es que los puntos de máximos son muy parecidos, pero hace ocho años no se creó un fondo de 300.000 millones para que Irán reconstruya lo destruido por EEUU-Israel durante la Operación Furia Épica.

En ese marco, se ha registrado una escena muy significativa durante la rúbrica del acuerdo que ya ha sido sometida a la lupa del análisis protocolario y del lenguaje no verbal. En este nueva 'suerte de tratado de Versalles posmoderno' —de nuevo con advertencias acerca de potencias humilladas, pero sin Alemania en la ecuación— una experta en la materia ha analizado uno de esos momentos que definen y caracterizan a Trump, concretamente acerca de lo que ha hecho "con los deditos al firmar el acuerdo con Irán".

La experta dicta sentencia sobre Trump y Macron: "¡Es de manual!"

En este sentido, Patrycia Centeno ha dejado un análisis a través de su cuenta en X (@PoliticayModa), en la que ha puesto el foco en la primera reacción de Trump tras firmar el documento marco. "El petróleo baja, las acciones suben", ha presumido, acompañando la afirmación con los gestos de hacia arriba y hacia abajo con los dedos de la mano.

"Su personalidad enferma, lo aleja de la realidad"

Así, Centeno continúa desgranando lo que ocurre a continuación, en referencia al resto de los asistentes a la rúbrica, con protagonistas como el mandatario galo, Emmanuel Macron. "Y cuando le aplauden y felicitan (por no conseguir NADA)", recuerda la experta, lo que Trump deja es una "mirada de orgullo del niño consentido". En esa línea, sentencia que "su personalidad enferma (lo aleja de la realidad)", algo que considera que "¡es de manual!".