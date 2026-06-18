Exteriores de Israel corta lazos con la jefa de la diplomacia de la UE por hablar de apartheid contra los palestinos

La alta representante para Asuntos Exteriores y Seguridad de la UE, Kaja Kallas, da la mano al ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, el 24 de febrero de 2025 en Bruselas.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, anuncio este jueves el corte de "todo contacto" con la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, acusándola de haber comparado el trato que da Israel a los palestinos en Gaza y Cisjordania con el apartheid de Sudáfrica.

"Como ministro de Exteriores del Estado de Israel, no tengo otra opción que cortar todo contacto con la señora Kallas hasta que se retracte del libelo de sangre dirigido al único Estado judío del mundo, que es además la única democracia de Oriente Medio", escribió Saar en la red social X.

Un "libelo de sangre" (también llamado calumnia de sangre) es una acusación falsa y antisemita que afirma, desde la Edad Media, que los judíos secuestran y asesinan a niños de una religión diferente a la suya para utilizar su sangre en rituales diversos.

El líder de la diplomacia israelí basó esta afirmación en una publicación del medio Euractiv, según el cual la diplomática hizo esta comparación en una serie de reuniones a puerta cerrada durante una visita a México.

"La señora Kallas, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Política de Seguridad, ha estado actuando durante una temporada de forma obsesiva y con una flagrante injusticia hacia el Estado de Israel", comienza el mensaje de Saar.

El ministro la acusa de no haber negado, aclarado o dado respuesta por estas afirmaciones, alegando que la única solución posible es cortar lazos con ella: "Y eso es lo que estoy haciendo", concluye el mensaje en redes sociales.

Euractiv recoge que Kallas comparó el trato de Israel a los palestinos con el apartheid en Sudáfrica en la década de 1990 y, según algunos funcionarios presentes en dichas reuniones, explicó haberse sentido "conmovida" tras una visita al museo al respecto en Johannesburgo.

Kallas compara la política de Israel con el apartheid y desata una tormenta en la UE La jefa de la diplomacia comunitaria recibe incluso acusaciones de antisemitismo, en un momento en el que se filtran documentos que piden reformar la arquitectura de Exteriores comunitaria y cuando sus choques con Von der Leyen son evidentes.

Kallas visitó Israel y el territorio palestino de Cisjordania en marzo de 2025, manteniendo una posición crítica con la ofensiva israelí en Gaza, pero también reivindicando el derecho de Israel a la autodefensa.

Ahora, en la burbuja bruselense se entiende que la exprimera ministra de Estonia se ve azotada por una polémica propiciada por sus adversarios en la propia UE, empezando por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, con quien la relación es más que tensa. El momento es complejo, además, porque varios países (como Francia o Alemania) han propuesto una posible reestructuración profunda del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que Kallas comanda.

Un término empleado por la ONU

Naciones Unidas y Organizaciones como Amnistía Internacional han comparado el trato a la población palestina con el apartheid sudafricano, encontrándose tanto Gaza como Cisjordania amuralladas para permanecer separadas del territorio de Israel, que controla los movimientos de la población y cuenta con una fuerte presencia militar en estos territorios.

En el caso de Cisjordania, la ONU puntualizó en un informe de enero que entre estas similitudes se encuentra cómo Israel aplica dos sistemas legales distintos a la población, dando un trato desigual a sus colonos (que residen en violación del derecho internacional en el enclave) y los palestinos.