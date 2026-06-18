Pablo Fernández y Xavier García Albiol sobrepasan todos los límites en Cuatro: "Payaso tú"

Nuevo encontronazo entre el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, y el secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante la emisión del programa de Cuatro En boca de todos.

La tensión ha vuelto a dispararse entre ambos políticos cuando Pablo Fernández ha enseñado una pizarra donde se podía leer 'Albiol, eres un racista'. Todo ello, después de que el programa abordase la detención de un inmigrante en Badalona.

El alcalde del municipio catalán lanzó un mensaje a través de X que, a juicio de muchos, era abiertamente xenófobo: "Esta mañana esta escoria humana que ha venido de Marruecos ha dado un tirón a una señora de 81 años".

Además, el tuit incluía una imagen del supuesto ladrón. Unas palabras que, para Pablo Fernández, eran totalmente condenables. A partir de entonces, la tensión ha ido in crescendo hasta que la hostilidad entre ambos ha estallado sin que Nacho Abad pudiera remediarlo.

"Te ganas la vida fomentando el racismo"

"Si para ganarte la vida tienes que estar haciendo estas payasadas, me parece...", ha dicho Albiol, recibiendo rápidamente la réplica del portavoz de Podemos. "Yo vengo gratis a este programa. A diferencia de tú, yo vengo gratis aquí", le ha espetado a gritos Pablo Fernández.

Visiblemente cabreado, el colaborador de En boca de todos ha llamado "payaso" al alcalde de Badalona, quien más calmado le ha contestado con un escueto "payasadas", en referencia a las palabras que había empleado segundos antes.

"Salir con una pizarrita y escribir es una payasada propia de un payaso como tú", ha añadido Albiol. Pablo Fernández no se ha guardado nada, y ha vuelto a la carga con más munición en forma de acusaciones.

"Antes de hablar, que eres un racista, por lo menos infórmate. Porque si no quedas en ridículo, ¿entiendes? Yo me gano la vida haciendo política, tú te ganas la vida fomentando el racismo. Esa es la diferencia entre tú y yo. ¿Lo entiendes, te queda claro?", ha zanjado el portavoz de Podemos mientras Nacho Abad le pedía calma.