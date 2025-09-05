Los malabarismos entre bastidores de las aerolíneas que impiden que consigas el asiento por el que has pagado

Las aerolíneas están convirtiendo en rutina el "intercambios de aviones" o "cambios de equipo". Con esta práctica las compañías hacen malabarismos para reducir costos, cubrir problemas técnicos o responder a retrasos. De este modo, muchos pasajeros que reservaron un asiento descubren que desaparece en el último minuto.

Según publica el diario británico Daily Record, los últimos análisis han encontrado que este procedimiento, que en la mayoría de las ocasiones se produce justo antes del despegue, afecta a casi 14.000 vuelos al año en Gran Bretaña. Esto, a menudo, significa "perder un asiento reservado, ser degradado o enfrentar un exceso de reservas cuando un avión más pequeño reemplaza al original".

Un análisis de la plataforma Airadvisor, consultada por el medio, estima que entre el 1% y el 5% de los vuelos se enfrentan a cambios dentro del avión 24-48 horas antes de la salida. No obstante, Las aerolíneas de bajo costo como Ryanair e EasyJet se ven menos afectadas debido a sus flotas estandarizadas, pero "los picos de demanda de verano aumentan el riesgo en todos los ámbitos".

Los pasajeros que se presentan en el aeropuerto y sufren un problema con su vuelo tienen algunos derechos. El medio los enumera.

Descalificación. Si se coloca a un pasajero en una clase inferior, las reglas UK261 le dan derecho a un reembolso del 30% al 75% del precio del billete, dependiendo de la distancia del vuelo.

Pérdida de asiento. Si se pagó un extra por un asiento específico (fila de salida, ventana, pasillo), "puedes reclamar el reembolso de ese recargo si el asiento ya no está disponible", tal como reza la publicación.

Overbooking debido a aviones más pequeños. Los pasajeros a los que se les niegue el embarque tienen derecho a una compensación de 250 a 600 euros más un cambio de ruta o un reembolso.

En declaraciones recogidas por el medio, Anton Radchenko, experto en aviación y fundador de AirAdvisor, asegura que "los intercambios de aviones pueden parecer una decisión interna de la aerolínea, pero para los pasajeros, pueden significar la pérdida de dinero, pérdida de comodidad e incluso pérdida de vacaciones". Su consejo: que los pasajeros revisen el estado de su vuelo con 24 horas de antelación. "Documente todo, desde capturas de pantalla, recibos, hasta tarjetas de embarque, porque la evidencia es clave si necesita hacer valer sus derechos", concluye.

