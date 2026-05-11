Los parches de Mercadona para quitar el acné que triunfan en redes: "Son buenísimos"

El acné no es sólo cosa de adolescentes. Los granos pueden aparecer a cualquier edad. Y más allá de una cuestión estética, es buena idea tratarlos antes de que se infecten o de que resulten demasiado molestos.

El problema es que no siempre resultan fáciles de quitar. A veces las cremas no funcionan tan rápido o de manera tan eficaz como te gustaría, y exprimirlos por tu cuenta no es el mejor método, aunque muchos recurran a ello.

Seguro que has escuchado remedios caseros de todo tipo, por ejemplo, aplicar pasta de dientes en el grano. Esto tampoco es recomendable, ya que puedes acabar irritándote la piel.

Por suerte, existen algunos productos que te ayudan a tratar las espinillas sin que tu piel corra peligro. Y es posible encontrar estos artículos en los supermercados.

Mercadona ha sacado a la venta unos parches con los que conseguirás curar los granos antes de que supongan un problema en forma de infecciones, picor o incomodidad. Se trata de un producto que ya está dando que hablar en redes sociales.

Así son los parches de Mercadona para los granos

Esta solución para el acné son los "parches hidrocoloides oil free". Los puedes encontrar en la sección de perfumería de Mercadona en unas cajas azules de 24 unidades.

Son unos parches invisibles que se ponen directamente sobre el grano y que ayudan a rebajar el tamaño y la visibilidad del mismo, ya que actúan reduciendo el exceso de sebo.

Están compuestos por ácido salicílico y árbol de té, que trabajan directamente sobre el acné.

El precio de la caja de 24 parches es de 4,50 euros, así que el coste se ha convertido en uno de los atractivos de este producto.

Este artículo de la cadena valenciana de supermercados está generando diferentes comentarios en redes sociales, tal y como se puede comprobar en la cuenta "Novedades Mercadona". Muchas de estas opiniones son positivas: "Son buenísimos", "Van súper" o "Me ayudan un montón". Aunque también hay comentarios que consideran el precio demasiado elevado y otros que señalan que en su Mercadona se han agotado.

Esta no es la única novedad que ha triunfado en Mercadona en las últimas semanas. El spray para quitar el mal olor de los tejidos o las chucherías de diferentes sabores son algunos de sus éxitos recientes.