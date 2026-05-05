Así será la 'colmena' en la que Mercadona va a invertir 19,5 millones de euros

Mercadona va a invertir 19,5 millones de euros en la construcción de un nuevo centro logístico destinado a la venta online. Este tipo de espacios son denominados como 'colmenas' y cumplen una función esencial. El lugar elegido es Palma de Mallorca.

Se espera que la nave esté operativa en 2027 y necesitará contratar a más de 200 trabajadores. La 'colmena' de Baleares se va a sumar a las de Valencia, Barcelona, Madrid, Sevilla y Alicante.

No es la única 'colmena' que la cadena de Juan Roig planea construir en los próximos meses. Para 2027 espera poner en marcha otra en Madrid (sería la tercera en la capital) y una en Málaga.

Si vives en una de estas ciudades y alguna vez has hecho un pedido online en Mercadona, lo más seguro es que lo hayan preparado en uno de sus centros logísticos. Siendo conscientes de que la venta online cada vez ocupa un espacio mayor, la cadena de origen valenciano pretende expandir sus 'colmenas' tanto como le sea posible.

Cómo será el nuevo centro logístico de Mercadona

La nave de Mercadona va a estar situada en la calle Cal Jutge número 2, en Palma de Mallorca, y va a contar con 14.300 metros cuadrados de superficie. Las obras darán empleo a 150 trabajadores.

La utilidad de las 'colmenas' de Mercadona es la de preparar los pedidos online que se efectúen en su zona de operaciones. De este modo, los empleados de Mercadona no tienen que empaquetar y enviar los pedidos desde los propios supermercados, que es lo que sucede en aquellas áreas en las que no hay centros logísticos.

Los trabajadores de los centros logísticos pueden preparar hasta 12 pedidos de manera simultánea, gracias al uso de carros que están guiados por una aplicación. La cadena también dispone de una flota de vehículos de reparto en los que se pueden conservar los productos de alimentación y que tienen capacidad de carga para un máximo de 15 pedidos.

Gracias a las 'colmenas' el servicio de venta online se refuerza y Mercadona puede trabajar con mayor fluidez en las zonas en las que están implantadas. El supermercado ya vende a través de internet en Baleares, pero a partir de 2027 esta modalidad se encontrará más optimizada.