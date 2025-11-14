Los propietarios están regalando su casa de cuatro millones de euros, pero hay una gran condición

Una casa de cinco habitaciones en Nantucket, valorada en 5 millones de dólares (4,3 millones de euros) , está disponible de manera completamente gratuita. Aunque parezca una oferta imposible, en esta isla de Massachusetts (EEUU) es parte de una tradición centenaria que, eso sí, tiene trampa.

Cada año, a mediados de septiembre finaliza la temporada turística y comienza lo que los locales llaman la "temporada de mudanzas", un periodo que se extiende hasta mediados de junio y durante el cual numerosas viviendas enteras se trasladan de un punto a otro de la isla, cuenta Iefimerida.

El proceso es tan habitual que incluso se ha convertido en espectáculo. Un vídeo publicado en Instagram el mes pasado mostraba cómo se transportan las casas y la enorme congestión de tráfico que generan estos traslados, así como los obstáculos naturales que encontraban por el camino, como los árboles.

"La mudanza del miércoles fue especialmente larga y complicada, ya que la estructura se trasladó desde Wanoma Way, en Tom Nevers, hasta Surfside Road. Barrett Enterprises está llevando a cabo la mudanza de la casa, con la ayuda de la policía de Nantucket, National Grid, Verizon y otros. Como ya hemos informado anteriormente, ¡Nantucket es la capital de las mudanzas de casas de Massachusetts!", se podía leer en la publicación.

Una trampa que puede salir muy cara

Nantucket es conocida por sus playas, su ritmo de vida relajado y su altísimo nivel adquisitivo. El precio promedio de una vivienda se sitúa en 3,6 millones de dólares (unos 3 millones de euros). Sin embargo, no es raro que los propietarios regalen casas enteras.

El truco está en que quien la reciba debe pagar un terreno donde colocarla y asumir el coste del traslado, que puede ser tan caro como la propia vivienda. Los lotes suelen valer más que las casas, y muchas familias que compran una propiedad buscan derribar la estructura original para construir el hogar de sus sueños.

Pero la isla cuenta con una regulación particular: el retraso de demolición. Cualquier vivienda con "potencial de reutilización", es decir, que pueda ser trasladada sin destruirse, debe anunciarse en el periódico local durante 30 días. Aunque no es obligatorio ofrecerlas gratuitamente, la mayoría de los propietarios lo hace para evitarse tener que pagar ellos mismos el traslado, que puede costar desde 100.000 dólares (cerca de 86.000 euros) para un inmueble de 230 metros cuadrados, según Business Insider.

Mover casas no es algo nuevo en Nantucket. De acuerdo con Nantucket Preservation, la práctica se remonta al siglo XVII, cuando la erosión, el clima severo y la escasez de materiales de construcción hacían necesario aprovechar cada estructura posible. Actualmente se suma el objetivo de conservar el patrimonio arquitectónico de la isla.

El interés por trasladar casas proviene, sobre todo, de jóvenes residentes. Mary Bergman, directora ejecutiva del Nantucket Preservation Trust, explica que muchos han heredado terrenos o los compraron cuando los precios eran más bajos.

La opción de mover una casa les resulta más asequible y les evita un proceso de permisos especialmente estricto, ya que las nuevas construcciones deben respetar la estética tradicional de la isla. Para ellos, convertir una casa 'gratuita' en un hogar propio es, pese a todo, la opción más viable en uno de los mercados más caros de EEUU.