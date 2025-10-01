Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Esta imagen del mapa de atascos de Madrid que parece toda una película de terror: "Bienvenidos al infierno"
Esta imagen del mapa de atascos de Madrid que parece toda una película de terror: "Bienvenidos al infierno"

"Una desesperación diaria".

Alba Rodríguez Morales
Tuit de @AntonioMaestre@AntonioMaestre

Quien haya conducido por Madrid en hora punta sabe que puede convertirse en una experiencia que puede acabar fácilmente con tu paciencia. Pero esta vez, la realidad más desesperante ha quedado perfectamente retratada en un mapa de Google Maps compartido por el periodista Antonio Maestre.

En su publicación a través de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, Maestre ha compartido una captura de pantalla de la aplicación de navegación que muestra las rutas disponibles de acceso a la capital madrileña, teñida casi por completo de rojo. 

En concreto, la imagen muestra todas las principales carreteras y accesos de la ciudad colapsados: desde la M-30 hasta la A-6, pasando por la M-40, la A-4 o la A-5. Un auténtico mar rojo que refleja la odisea diaria de miles de conductores madrileños atrapados en atascos interminables.

"Bienvenidos al infierno. Sarajevo en Madrid", ha manifestado el periodista, junto antes de adjuntar la foto, repleta de tonos rojos y amarillos que indican múltiples congestiones y retenciones en las carreteras.

La irónica comparación de esta situación con Sarajevo, una ciudad marcada por la guerra, ha hecho estallar las risas en la red social, haciendo que la publicación alcance más de 300.000 visualizaciones, 2.000 'me gustas' y más de 500 comentarios en tan solo unas horas.

"Es más fácil entrar en el Pentágono que en Madrid a las 8 de la mañana"; "Es que es una desesperación diaria"; "Y ya si no hubiera teletrabajo no sé que pasaría"; "No es normal que tarde menos en ir a cualquier pueblo a 130 kilómetros de Madrid que en ir a trabajar"; "Es que aquí caben todos los acentos, apretados pero caben todos los acentos", han comentado algunos usuarios.

Además, no es que ahora mismo las opciones de transporte público de la capital madrileña sean de mucha ayuda, ya que estos días se están viviendo en la ciudad grandes colapsos tanto en las principales lineas de metro como en los autobuses y trenes de Cercanías.

"El Cercanías no se amplia desde que la Comunidad de Madrid tenía 4,5 millones y el metro desde que tenía 5,5. Tenemos 7,5 millones", ha comentado también un usuario en tono crítico.

