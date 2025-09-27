Los que quieran residir en este pueblo tienen que pagar un complemento si tienen antecedentes penales

Aunque resulte curioso, si no tienes antecedentes penales, tienes que pagar un suplemento para vivir en Kisbárkány. O, al menos, ha sido así hasta ahora. Se trata de un pueblo en el condado de Nógrád, al norte de Hungría, dónde según un decreto, quienes se salten este requisito, deben pagar el 5% del precio de compra de una vivienda al municipio como contribución.

En el decreto firmado por el Consistorio de esa localidad se leía, "un adulto que no tenga antecedentes penales no puede establecer una dirección en la zona administrativa de la aldea de Kisbárkány". En cuanto se publicó, la prensa se hizo eco de este curioso caso, y al mismo tiempo, fueron conscientes de que se trataba de un error en la redacción de la ley. Por lo tanto, "aquellos que tienen antecedentes penales no pueden mudarse allí". El municipio tiene un censo de 150 habitantes.

Este no es el único municipio que ha impuesto una legislación similar. Tal y como informa el medio Telex, cada vez más municipios se han autogobernado de formas "cada vez más salvajes" desde que el gobierno votó una nueva ley sobre la protección de la identidad propia. De este modo, la legislación estableció, originalmente, que toda persona que se encuentre legalmente en el territorio de Hungría tiene derecho a elegir libremente su lugar de residencia. Esto fue enmendado por el gobierno con la condición de que no entre en conflicto con la voluntad del gobierno local, algo que sí ha ocurrido en este caso.

De acuerdo a la información recabada, Mezőkeresztes, también en el norte de Hungría, fue el primero en el que el gobierno local se hizo cargo del derecho de autodeterminación, pero un mes después se retiró el decreto. Por su parte, Újlengyel en el condado de Pest, también solicita un certificado de empleo de un año y una entrevista personal a quienes se mudan: aquellos que están sujetos a procesos penales o tienen antecedentes penales no pueden acudir.