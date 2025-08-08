Los residentes de un barrio reciben una inusual carta de los narcotraficantes en la que piden unir lazos

Los residentes de un barrio obrero de Bagnols-sur-Cèze (Francia) han recibido una inusual carta de los narcotraficantes en la que piden unir lazos y lo han hecho de una forma bastante llamativa.

Según ha informado Ici, los vecinos recibieron una nota en la que los traficantes se querían disculpar por la contaminación acústica y los daños que habían causado en el barrio con sus operaciones.

Para profundizar, los protagonistas han propuesto varias medidas para estrechar lazos. A través de la carta, les presentan sus "más sinceras disculpas por las molestias sonoras". "Comprendemos que estas situaciones hayan podido afectar a su vida diaria y lo lamentamos profundamente", ha señalado.

En el escrito, han anunciado que han tomado la decisión de "poner en marcha varias iniciativas". Entre ellas, organizar "un taller de pintura para embellecer el barrio" y que cada vecino pueda aportar ideas.

Algunos vecinos han asegurado al medio francés que llegaron a organizar un día infantil. Para ello, instalaron castillos hinchables, pero sin perder su esencia: instalados de forma ilegal en el estadio de la localidad.

Una comerciante ha explicado que en la ciudad "sabemos que están ahí, pero ya casi no les prestamos atención". Muchos de ellos tratan de no dar su opinión libremente para evitar conflictos o represalias.