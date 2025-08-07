Los senderistas y escaladores deberían poner su móvil en el modo que le puede salvar la vida en la montaña

Si eres amante del alpinismo y la escalada, del senderismo, o simplemente eres un gran amante de los paseos por la montaña y este tipo de entornos... te conviene saber estos trucos. Efectivamente, uno de los mayores descuidos -y peligros en caso de algún tipo de alerta o emergencia- que se pueden cometer en este tipo de escenarios es quedarse sin batería en el teléfono móvil.

Prueba de ello son la serie de recomendaciones de la Asociación Alpina Austriaca, que recoge el portal NLC, y que trae claves para evitar quedarte sin energía en el smartphone, pero también para economizar esta o contar con cobertura de red en los puntos estratégicos.

Por ejemplo, otra de las claves pasa por las condiciones en las que debe estar el dispositivo tecnológico para no verse afectado por las adversidades del entorno en cuestión. En esta materia, juega un papel crucial la temperatura. El frío provoca que la mayor parte de baterías convencionales pierdan capacidad de mantener la carga, en ocasiones, de forma vertiginosa. Suele ocurrir por debajo de los 10 grados Celsius, por lo que conviene mantener el móvil pegado al cuerpo, entre la ropa, en altitudes superiores a 2.000 metros.

¿Cómo puedo ahorrar batería en la montaña y qué hago si me quedo sin cobertura de red?

En primer lugar, cabe destacar que el ahorro de batería en lugares inhóspitos es esencial precisamente por la segunda cuestión, pues aunque no haya cobertura de red, sí se puede recurrir a una suerte de as en la manga para estos casos. Primero puede probarse con una serie de trucos para intentar realizar esa llamada crucial. Situarse en un terreno más alto o libre de obstáculos, quedarse quieto y desactivar otros dispositivos electrónicos que estén cerca. Si no funciona, puede llamarse al servicio 112 que provocará que el móvil se conecte a la red de seguridad y emergencias disponible.

Para llegar a este punto, habrá sido necesario hacerlo con batería en el móvil. El mejor aliado para ello es el modo avión del teléfono, sobre todo cuando se trata de travesías de varios días. Llevarlo puesto economizará el consumo de energía, pero es recomendable panear el viaje llevando varias baterías portátiles.